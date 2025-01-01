StringCompare

Vergleicht zwei Strings gibt das Ergebnis des Vergleichs als Ganzzahl zurück.

int StringCompare(

const string& string1,

const string& string2,

bool case_sensitive=true

);

Parametsr

string1

[in] Der erste String.

string2

[in] Der zweite String.

case_sensitive=true

[in] Modus der Groß- und Kleinschreibung. Wenn es true its, dann "A">"a". Wenn es false ist, dann "A"="a". Der Standardwert ist true.

Rückgabewert

-1 (minus eins), wenn string1<string2

0 (null), wenn string1=string2

1 (eins), wenn string1>string2

Hinweis

Strings werden Zeichen für Zeichen verglichen, Zeichen werden in alphabetischer Reihenfolge nach der aktuellen Codepage verglichen.

Beispiel:

void OnStart()

{

//--- Was mehr ist, einen Apfel oder ein Haus?

string s1="Apple";

string s2="home";



//--- vergleichen, Groß/Kleinschreibung beachtet wird

int result1=StringCompare(s1,s2);

if(result1>0) PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung beachtet wird: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result1<0)PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung beachtet wird: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung beachtet wird: %s = %s",s1,s2);

}



//--- vergleichen, Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird

int result2=StringCompare(s1,s2,false);

if(result2>0) PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird: %s > %s",s1,s2);

else

{

if(result2<0)PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird: %s < %s",s1,s2);

else PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird: %s = %s",s1,s2);

}

/* Ergebnis:

Vergleich, wenn Groß/Kleinschreibung beachtet wird: Apple < home

Vergleich, wenn Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird: Apple < home

*/

}

Sehen Sie auch

Typ string, CharToString(), ShortToString(), StringToCharArray(), StringToShortArray(), StringGetCharacter(), Kodeseite Verwenden