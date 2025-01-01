DokumentationKategorien
Vergleicht zwei Strings gibt das Ergebnis des Vergleichs als Ganzzahl zurück.

int  StringCompare(
   const string&  string1,                 // erster String des Vergleichs
   const string&  string2,                 // zweiter String des Vergleichs
   bool           case_sensitive=true      // Modus der Groß- und Kleinschreibung beim Vergleich
   );

Parametsr

string1

[in]  Der erste String.

string2

[in]  Der zweite String.

case_sensitive=true

[in]  Modus der Groß- und Kleinschreibung. Wenn es true its, dann "A">"a". Wenn es false ist, dann "A"="a". Der Standardwert ist true.

Rückgabewert

  • -1 (minus eins), wenn string1<string2
  • 0 (null), wenn string1=string2
  • 1 (eins), wenn string1>string2

Hinweis

Strings werden Zeichen für Zeichen verglichen, Zeichen werden in alphabetischer Reihenfolge nach der aktuellen Codepage verglichen.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- Was mehr ist, einen Apfel oder ein Haus?
   string s1="Apple";
   string s2="home";
 
//--- vergleichen, Groß/Kleinschreibung beachtet wird  
   int result1=StringCompare(s1,s2);
   if(result1>0) PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung beachtet wird: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result1<0)PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung beachtet wird: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung beachtet wird: %s = %s",s1,s2);
     }
 
//--- vergleichen, Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird
   int result2=StringCompare(s1,s2,false);
   if(result2>0) PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird: %s > %s",s1,s2);
   else
     {
      if(result2<0)PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird: %s < %s",s1,s2);
      else PrintFormat("Vergleichen, Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird: %s = %s",s1,s2);
     }
/* Ergebnis:
     Vergleich, wenn Groß/Kleinschreibung beachtet wird: Apple < home
     Vergleich, wenn Groß/Kleinschreibung nicht beachtet wird: Apple < home
*/
  }

