- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringCompare
Vergleicht zwei Strings gibt das Ergebnis des Vergleichs als Ganzzahl zurück.
int StringCompare(
Parametsr
string1
[in] Der erste String.
string2
[in] Der zweite String.
case_sensitive=true
[in] Modus der Groß- und Kleinschreibung. Wenn es true its, dann "A">"a". Wenn es false ist, dann "A"="a". Der Standardwert ist true.
Rückgabewert
- -1 (minus eins), wenn string1<string2
- 0 (null), wenn string1=string2
- 1 (eins), wenn string1>string2
Hinweis
Strings werden Zeichen für Zeichen verglichen, Zeichen werden in alphabetischer Reihenfolge nach der aktuellen Codepage verglichen.
Beispiel:
void OnStart()
Sehen Sie auch
Typ string, CharToString(), ShortToString(), StringToCharArray(), StringToShortArray(), StringGetCharacter(), Kodeseite Verwenden