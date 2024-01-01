//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetMarginRate.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // Name des nutzerdefinierten Symbols

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // Name der Gruppe, in der das Symbol erstellt werden soll

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // Name des Symbols, das als Basis des nutzerdefinierten dienen soll



#define INITIAL_MARGIN_RATE 1.5 // Rate der Initial Margin

#define MAINTENANCE_MARGIN_RATE 1.5 // Rate der Maintenance Margin



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Abrufen des Fehlercodes beim Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- wenn der Fehlercode nicht 0 (erfolgreiche Symbolerstellung) und nicht 5304 (Symbol wurde bereits erstellt) ist - verlasse das Skript

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- die Eigenschaften des Symbols abrufen und im Log drucken, auf dem das nutzerdefinierte Symbol basiert

//--- (Initial Margin und Maintenance Margin für Kauf- und Verkaufsaufträge)

double initial_margin_rate_buy=0;

double maintenance_margin_rate_buy=0;

double initial_margin_rate_sell=0;

double maintenance_margin_rate_sell=0;



if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy))

return;

if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, ORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))

return;



PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:

"+

" Buy order initial margin rate: %f

Buy order maintenance margin rate: %f

"+

" Sell order initial margin rate: %f

Sell order maintenance margin rate: %f",

CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,

initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy, initial_margin_rate_sell, maintenance_margin_rate_sell);



//--- andere Werte für die nutzerdefinierten Symboleigenschaften festlegen

ResetLastError();

bool res=true;

res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, INITIAL_MARGIN_RATE, MAINTENANCE_MARGIN_RATE);

res &=CustomSymbolSetMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL,INITIAL_MARGIN_RATE, MAINTENANCE_MARGIN_RATE);



//--- wenn beim Setzen einer der Eigenschaften ein Fehler aufgetreten ist, wird eine entsprechende Meldung im Log angezeigt

if(!res)

Print("CustomSymbolSetMarginRate() failed. Error ", GetLastError());



//--- Abrufen und Drucken der geänderten nutzerdefinierten Symboleigenschaften im Log

//--- (Initial Margin und Maintenance Margin für Kauf- und Verkaufsaufträge)

if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_BUY, initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy))

return;

if(!GetSymbolMarginRate(CUSTOM_SYMBOL_NAME, ORDER_TYPE_SELL,initial_margin_rate_sell,maintenance_margin_rate_sell))

return;



PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':

"+

" Buy order initial margin rate: %f

Buy order maintenance margin rate: %f

"+

" Sell order initial margin rate: %f

Sell order maintenance margin rate: %f",

CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,

initial_margin_rate_buy, maintenance_margin_rate_buy, initial_margin_rate_sell, maintenance_margin_rate_sell);



//--- einen Hinweis zu den Tasten zur Beendigung des Skripts im Kommentar des Charts anzeigen

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));



//--- warten, bis die Tasten „Esc“ oder „Entf“ gedrückt werden, um die Endlosschleife zu verlassen

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- durch das Drücken der Entf-Taste wird das erstellte nutzerdefinierte Symbol gelöscht

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- Chart vor dem Ende löschen

Comment("");

/*

Ergebnis:

The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:

Buy order initial margin rate: 1.000000

Buy order maintenance margin rate: 0.000000

Sell order initial margin rate: 1.000000

Sell order maintenance margin rate: 0.000000

Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':

Buy order initial margin rate: 1.500000

Buy order maintenance margin rate: 1.500000

Sell order initial margin rate: 1.500000

Sell order maintenance margin rate: 1.500000

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefiniertes Symbol erstellen, Fehlercode zurückgeben |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- Definition des Namens eines Symbols, auf dem ein nutzerdefiniertes Symbol basieren soll.

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- Wenn das Erstellen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist und nicht der Fehler 5304 aufgetreten ist, wird es im Log gemeldet.

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- Erfolg

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Nutzerdefiniertes Symbol entfernen |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- das Symbol aus dem Fenster der Marktübersicht ausblenden

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- Wenn das Löschen eines nutzerdefinierten Symbols fehlgeschlagen ist, wird das im Log gemeldet und „false“ zurückgegeben.

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- Erfolg

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Return margin ratios |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetSymbolMarginRate(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double &initial_margin_rate, double &maintenance_margin_rate)

{

ResetLastError();

if(!SymbolInfoMarginRate(symbol, order_type, initial_margin_rate, maintenance_margin_rate))

{

PrintFormat("%s: SymbolInfoMarginRate(%s, %s) failed. Error %d",__FUNCTION__, symbol, EnumToString(order_type), GetLastError());

return false;

}

return true;

}