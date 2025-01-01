- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
Speichert den Inhalt aller globalen Variablen in der Platte zwangsmaessig.
void GlobalVariablesFlush();
Rückgabewert
Keinen Rückgabewert.
Hinweis
Das Terminal speichert alle globalen Variablen, wenn die Arbeit zu Ende ist, aber Daten können verloren werden beim ploetzlichen Fehler des Computers. Diese Funktion erlaubt das Prozess der Speicherung der globalen Variablen selbststaendig zu verwalten, falls unvorhergesehene Ereignisse vorkommen.
Beispiel:
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."