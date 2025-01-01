DokumentationKategorien
Speichert den Inhalt aller globalen Variablen in der Platte zwangsmaessig.

void  GlobalVariablesFlush();

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert.

Hinweis

Das Terminal speichert alle globalen Variablen, wenn die Arbeit zu Ende ist, aber Daten können verloren werden beim ploetzlichen Fehler des Computers. Diese Funktion erlaubt das Prozess der Speicherung der globalen Variablen selbststaendig zu verwalten, falls unvorhergesehene Ereignisse vorkommen.

 

Beispiel:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableFlush"
#define   GV_VALUE   1.23456
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Erstellen einer globalen Variablen für das Client-Terminal
   if(!GlobalVariableSet(GV_NAMEGV_VALUE))
     {
      Print("GlobalVariableSet() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
   //--- Arbeit im Programm mit den erstellten globalen Variablen des Client-Terminals
   //--- ...
   //--- zum erforderlichen Zeitpunkt des Programmablaufs, abhängig von der Logik des unabhängigen
   //--- Prozesses zum Speichern globaler Variablen im Notfall,
   //--- zwangsweise den Inhalt aller globalen Variablen auf die Festplatte schreiben.
   GlobalVariablesFlush();
  }