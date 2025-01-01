#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define GV_NAME "TestGlobalVariableFlush"

#define GV_VALUE 1.23456



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Erstellen einer globalen Variablen für das Client-Terminal

if(!GlobalVariableSet(GV_NAME, GV_VALUE))

{

Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- Arbeit im Programm mit den erstellten globalen Variablen des Client-Terminals

//--- ...

//--- zum erforderlichen Zeitpunkt des Programmablaufs, abhängig von der Logik des unabhängigen

//--- Prozesses zum Speichern globaler Variablen im Notfall,

//--- zwangsweise den Inhalt aller globalen Variablen auf die Festplatte schreiben.

GlobalVariablesFlush();

}