ChartIndicatorAdd
Setzt Indikator mit dem angegebenen handle in das angegebene Fenster des Charts zu. Indikator und Chart sollten auf dem gleichen Symbol und Zeitrahmen gebaut werden.
bool ChartIndicatorAdd(
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet das laufende Chart.
sub_window
[in] Nummer des Unterfensters des Charts. 0 bedeutet das Hauptfenster des Charts. Um ein Indikator in ein neues Fenster hinzuzufügen, der Parameter muss um eins größer als der Index des letzten existierten Fensters sein, d.h. dem CHART_WINDOWS_TOTAL gleich sein. Wen der Parameterwert mehr als CHART_WINDOWS_TOTAL ist, das neue Fenster wird nicht erstellt werden und der Indikator wird nicht hinzufügt werden.
indicator_handle
[in] Handle des Indikators.
Rückgabewert
Gibt true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false. Um die Information über den Fehler zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen. Fehler 4114 bedeutet, dass der Chart und das hinzugefügte Indikator haben verschiedenen Symbol oder Zeitrahmen.
Hinweis
Wenn ein Indikator, der in einem separaten Fenster gezeichnet werden soll (z. B. integrierte IMACD oder benutzerdefinierter Indikator mit dem angegebenen #property indicator_separate_window) in den Hauptfenster des Charts hinzugefügt wird, kann dieser Indikator unsichtbar sein, obwohl er in der Liste der Indikatoren angezeigt wird. Dies bedeutet, dass Skala des Indikators von der Skala des Charts sich unterschiedet, und Werte des Indikators sind unsichtbar in angezeigte Skala des Charts. In diesen Fall gibt GetLastError() Code von Null zurück, das bedeute keinen Fehler. Die Werte dieses "unsichtbaren" Indikators wird in der "Datenfenster" sichtbar und können auch von anderen MQL5-Programme erhalten werden.
Beispiel:
#property description "Expert Advisor demonstriert Funktion ChartIndicatorAdd()."
Sehen Sie auch
ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate()