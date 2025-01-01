#property description "Expert Advisor demonstriert Funktion ChartIndicatorAdd()."

#property description "Nach dem Start auf dem Chart (und Bekommen von Fehler im Log), öffnen Sie"

#property description "Eigenschaften von Expert Advisor und geben Sie die richtigen Parameter <symbol> und <period> ein."

#property description "Indikator MACD wird auf dem Chart hinzugefügt."



//--- input parameters

input string symbol="AUDUSD"; // Symbolname

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_M12; // Zeitrahmen

input int fast_ema_period=12; // Periode der raschen MACD

input int slow_ema_period=26; // Periode der langsamen MACD

input int signal_period=9; // Mittelungsperiode der Unterschied

input ENUM_APPLIED_PRICE apr=PRICE_CLOSE; // Preisetyp für Berechnen von MACD



int indicator_handle=INVALID_HANDLE;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

//--- versuchen wir den Indikator zum Chart hinzuzufügen

if(!AddIndicator())

{

//--- Funktion AddIndicator() weigerte sich, den Indikator zum Chart hinzuzufügen

int answer=MessageBox("Trotzdem versuchen MACD auf dem Chart hinzufügen?",

"Falscher Symbol und/oder der Zeitrahmen für die Zugabe des Indikators",

MB_YESNO // Auswahlschaltfläche "Yes" und "No" gezeigt werden

);

//--- wenn Benutzer beharrt auf dem Missbrauch von ChartIndicatorAdd()

if(answer==IDYES)

{

//--- erst anzeigen es im Log

PrintFormat("Achtung! %s: Wir versuchen indikator MACD(%s/%s) auf dem Chart %s/%s hinzuzufügen. Bekommen den Fehler 4114",

__FUNCTION__,symbol,EnumToString(period),_Symbol,EnumToString(_Period));

//--- erhalten den Nummer von neuen Sub-Fenster, in dem wir versuchen, einen Indikator hinzufügen

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- jetzt einen fehleranfälligen Versuch machen

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

PrintFormat("MACD konnte nicht auf dem Fenster %d des Charts hinzugefügt werden. Fehlercode %d",

subwindow,GetLastError());

}

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

// Expert Advisor mach nichts

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funktion prüft und fügt den Indikator auf den Chart zu |

//+------------------------------------------------------------------+

bool AddIndicator()

{

//--- Nachricht

string message;

//--- Prüfen wir den Symbol des Indikators und Symbol des Charts

if(symbol!=_Symbol)

{

message="Demonstrieren die Verwendung der Funktion Demo_ChartIndicatorAdd():";

message=message+"\r

";

message=message+"Sie können nicht den Indikator, der an anderem Symbol berechnet war, auf dem Chart hinzufügen.";

message=message+"\r

";

message=message+"Geben Sie den Chartsymbol in Eigenschaften des Experts ein - "+_Symbol+".";

Alert(message);

//--- Frühausgang, hinzufügen wir keinen Indikator zum Chart

return false;

}

//--- Prüfen wir Zeitrahmen des Indikators und Zeitrahmen des Charts

if(period!=_Period)

{

message="Sie können nicht den Indikator, der an anderer Zeitrahmen berechnet war, auf dem Chart hinzufügen.";

message=message+"\r

";

message=message+"Geben Sie Zeitrahmen des Charts in Eigenschaften von Expert Advisor ein - "+EnumToString(_Period)+".";

Alert(message);

//--- Frühausgang, hinzufügen wir keinen Indikator zum Chart

return false;

}

//--- alle Tests bestanden haben, Symbol und Periode des Indikators mit Chart gleich sind

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print(__FUNCTION__," Erstellen wir MACD");

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("MACD konnte nicht erstellt werden. Fehlercode",GetLastError());

}

}

//--- reset Fehlercode

ResetLastError();

//--- Fügen den Indikator auf dem Chart hinzu

Print(__FUNCTION__," Fügen den Indikator MACD auf dem Chart hinzu");

Print("MACD ist gebaut auf ",symbol,"/",EnumToString(period));

//--- Bekommen wir den Nummer des neuen Fenster, auf dem MACD hinzugefügt wird

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

PrintFormat("Fügen den Indikator auf dem Fenster %d des Charts hinzu",subwindow);

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

{

PrintFormat("MACD konnte nicht auf dem Fenster %d des Chart hinzugefügt werden. Fehlercode %d",

subwindow,GetLastError());

}

//--- Indikator war erfolgreich auf dem Chart hinzugefügt

return(true);

}