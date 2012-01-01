//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileWrite.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal

input string InpSymbolName="EURUSD"; // Währungspaar

input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // Zeitspanne

input int InpFastEMAPeriod=12; // die Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts

input int InpSlowEMAPeriod=26; // die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts

input int InpSignalPeriod=9; // die durchschnittliche Periode auf die Unterschiede

input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // der Typ des Preises

input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten

//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei

input string InpFileName="MACD.csv"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

datetime date_finish; // das Enddatum zum Kopieren von Daten

bool sign_buff[]; // ein Array von Signalen (true - kaufen, false - verkaufen

datetime time_buff[]; // ein Array der Zeit des Eintritts der Signale

int sign_size=0; // die Größe der Array von Signalen

double macd_buff[]; // ein Array von Werten des Indikators

datetime date_buff[]; // ein Array von Daten des Indikators

int macd_size=0; // die Größe der Array von Indikator

//--- Die Zeit des Abschlusses - laufend

date_finish=TimeCurrent();

//--- bekommen Sie die Handle des Indikators MACD

ResetLastError();

int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);

if(macd_handle==INVALID_HANDLE)

{

//--- Es misslang, die Handle des Indikators zu bekommen

PrintFormat("Fehler beim Erhalten der Handle des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- befinden Sie sich im Zyklus, bis der Indikator alle Werten rechnen wird

while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)

Sleep(10); // die Verzögerungszeit, damit der Indikator dazugekommen ist die Werten auszurechnen

//--- Kopieren Sie die Werte eines Indikators für eine bestimmte Periode

ResetLastError();

if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren der Werte des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- kopieren Sie die entsprechende Zeit für die Werte des Indikators

ResetLastError();

if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)

{

PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Zeitwerten. Fehlercode = %d",GetLastError());

return;

}

//--- befreien Sie das Gedächtnis, das mit dem Indikator eingenommen wird

IndicatorRelease(macd_handle);

//--- erhalten Sie die Größe des Buffers

macd_size=ArraySize(macd_buff);

//--- Analysieren der Daten und speichern die Indikator-Signale in Arrays

ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);

ArrayResize(time_buff,macd_size-1);

for(int i=1;i<macd_size;i++)

{

//--- Das Signal auf den Kauf

if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)

{

sign_buff[sign_size]=true;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

//--- Das Signal auf den Verkauf

if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)

{

sign_buff[sign_size]=false;

time_buff[sign_size]=date_buff[i];

sign_size++;

}

}

//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben die Indikatorwerte (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);

PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- schreiben Sie zuerst die Anzahl der Signale

FileWrite(file_handle,sign_size);

//--- zeichnen Sie die Zeit der Signale und ihre Werte in der Datei auf

for(int i=0;i<sign_size;i++)

FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);

}

else

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());

}