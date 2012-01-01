|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_FileWrite.mq5 |
//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
#property script_show_inputs
//--- die Parameter für das Erhalten der Daten aus dem Terminal
input string InpSymbolName="EURUSD"; // Währungspaar
input ENUM_TIMEFRAMES InpSymbolPeriod=PERIOD_H1; // Zeitspanne
input int InpFastEMAPeriod=12; // die Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts
input int InpSlowEMAPeriod=26; // die Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts
input int InpSignalPeriod=9; // die durchschnittliche Periode auf die Unterschiede
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // der Typ des Preises
input datetime InpDateStart=D'2012.01.01 00:00'; // das Anfangsdatum zum Kopieren von Daten
//--- die Parameter für die Aufzeichnung der Daten in die Datei
input string InpFileName="MACD.csv"; // der Dateiname
input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
datetime date_finish; // das Enddatum zum Kopieren von Daten
bool sign_buff[]; // ein Array von Signalen (true - kaufen, false - verkaufen
datetime time_buff[]; // ein Array der Zeit des Eintritts der Signale
int sign_size=0; // die Größe der Array von Signalen
double macd_buff[]; // ein Array von Werten des Indikators
datetime date_buff[]; // ein Array von Daten des Indikators
int macd_size=0; // die Größe der Array von Indikator
//--- Die Zeit des Abschlusses - laufend
date_finish=TimeCurrent();
//--- bekommen Sie die Handle des Indikators MACD
ResetLastError();
int macd_handle=iMACD(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpFastEMAPeriod,InpSlowEMAPeriod,InpSignalPeriod,InpAppliedPrice);
if(macd_handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- Es misslang, die Handle des Indikators zu bekommen
PrintFormat("Fehler beim Erhalten der Handle des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- befinden Sie sich im Zyklus, bis der Indikator alle Werten rechnen wird
while(BarsCalculated(macd_handle)==-1)
Sleep(10); // die Verzögerungszeit, damit der Indikator dazugekommen ist die Werten auszurechnen
//--- Kopieren Sie die Werte eines Indikators für eine bestimmte Periode
ResetLastError();
if(CopyBuffer(macd_handle,0,InpDateStart,date_finish,macd_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fehler beim Kopieren der Werte des Indikators. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- kopieren Sie die entsprechende Zeit für die Werte des Indikators
ResetLastError();
if(CopyTime(InpSymbolName,InpSymbolPeriod,InpDateStart,date_finish,date_buff)==-1)
{
PrintFormat("Fehler beim Kopieren von Zeitwerten. Fehlercode = %d",GetLastError());
return;
}
//--- befreien Sie das Gedächtnis, das mit dem Indikator eingenommen wird
IndicatorRelease(macd_handle);
//--- erhalten Sie die Größe des Buffers
macd_size=ArraySize(macd_buff);
//--- Analysieren der Daten und speichern die Indikator-Signale in Arrays
ArrayResize(sign_buff,macd_size-1);
ArrayResize(time_buff,macd_size-1);
for(int i=1;i<macd_size;i++)
{
//--- Das Signal auf den Kauf
if(macd_buff[i-1]<0 && macd_buff[i]>=0)
{
sign_buff[sign_size]=true;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
//--- Das Signal auf den Verkauf
if(macd_buff[i-1]>0 && macd_buff[i]<=0)
{
sign_buff[sign_size]=false;
time_buff[sign_size]=date_buff[i];
sign_size++;
}
}
//--- öffnen Sie die Datei zum Schreiben die Indikatorwerte (wenn nicht, dann sie automatisch erstellt werden wird)
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV);
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);
PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
//--- schreiben Sie zuerst die Anzahl der Signale
FileWrite(file_handle,sign_size);
//--- zeichnen Sie die Zeit der Signale und ihre Werte in der Datei auf
for(int i=0;i<sign_size;i++)
FileWrite(file_handle,time_buff[i],sign_buff[i]);
//--- schließen Sie die Datei
FileClose(file_handle);
PrintFormat("Die Daten sind aufgezeichnet, die Datei %s geschlossen",InpFileName);
}
else
PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());
}