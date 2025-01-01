#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define GV_NAME "TestGlobalVariableTemp"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

double value=0; // Wir erhalten hier die Werte der globalen Variablen.



//--- wenn noch keine temporäre globale Variable des Client-Terminals vorhanden ist, dann:

//--- 1. wurde entweder das Programm noch nicht gestartet,

//--- 2. oder es gab einen Neustart des Terminals, während das Programm lief

if(!GlobalVariableCheck(GV_NAME))

{

//--- Erstellen einer neuen temporären globale Variable für das Client-Terminal

if(!GlobalVariableTemp(GV_NAME))

{

Print("GlobalVariableTemp() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

//--- Aktuelles Datum und Uhrzeit in der globalen Variablen festlegen

if(!GlobalVariableSet(GV_NAME,(double)TimeCurrent()))

{

Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- den Wert der temporären globalen Variablen abrufen und im Journal die Zeit des ersten Programmstarts oder Terminal-Neustarts anzeigen.

if(!GlobalVariableGet(GV_NAME,value))

{

Print("GlobalVariableGet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

Print("First start or starting the program after rebooting the terminal at ", TimeToString((datetime)value,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

}



//--- Wenn die temporäre globale Variable des Client-Terminals bereits erstellt wurde, handelt es sich um einen Programmneustart.

else

{

//--- Aktuelles Datum und Uhrzeit in der globalen Variablen festlegen

if(!GlobalVariableSet(GV_NAME,(double)TimeCurrent()))

{

Print("GlobalVariableSet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- abrufen des Werts der temporären globalen Variablen und die Programmneustartzeit im Journal ausgeben

if(!GlobalVariableGet(GV_NAME,value))

{

Print("GlobalVariableGet() failed. Error ", GetLastError());

return;

}

Print("Restarting the program at ", TimeToString((datetime)value, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));

}



/*

Ergebnis beim ersten Start oder nach dem Neustart des Terminals:

First start or starting the program after rebooting the terminal at 2024.11.29 15:03:18



Das Ergebnis mehrerer aufeinanderfolgender Programmneustarts:

Restarting the program at 2024.11.29 15:03:25

Restarting the program at 2024.11.29 15:03:33

Restarting the program at 2024.11.29 15:03:45

*/

}