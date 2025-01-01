- ObjectCreate
TextOut
Gibt den Text in einem benutzerdefinierten Array (Puffer) aus und dann gibt das Ergebnis der Erfolg dieser Operation zurück. Dieses Array wird für die Erstellung von der grafischen Ressource verwendet.
bool TextOut(
Optionen
text
[in] Der Text, der in den Puffer geschrieben wird. Nur einzeilige Textausgabe verfügbar ist.
x
[in] X Koordinate des Ankerpunktes des ausgegebenen Textes.
y
[in] Y Koordinate des Ankerpunktes des ausgegebenen Textes.
anchor
[In] Der Wert aus der Gruppe von neun vordefinierten Methoden der Position des Ankerpunktes des angezeigten Textes. Wird durch eine Kombination von zwei Flaggen gesetzt – die Flagge der horizontalen Textausrichtung und die Flagge der vertikalen Textausrichtung. Namen der Flaggen sind in Bemerkung verfügbar.
data[]
[in] Der Puffer, in dem der Text ausgegeben wird. Dieser Puffer wird für die Erstellung von der grafischen Ressource verwendet.
width
[in] Die Breite des Puffers in Punkte (Pixels).
height
[in] Die Höhe des Puffers in Punkte (Pixels).
color
[in] Textfarbe.
color_format
[in] Farbformat wird durch einen Wert aus der Enumeration ENUM_COLOR_FORMAT angegeben.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Die Bindungsmethode, die durch Parameter anchor angegeben wird, ist eine Kombination von zwei Flaggen von der vertikalen und horizontalen Textausrichtung. Flagge der horizontalen Textausrichtung:
- TA_LEFT - Ankerpunkt auf der linken Seite des Begrenzungsrahmens
- TA_CENTER – Ankerpunkt ist horizontal in der Mitte des Begrenzungsrahmens
- TA_RIGHT – Ankerpunkt auf der rechten Seite des Begrenzungsrahmens
Flagge der vertikalen Textausrichtung:
- TA_TOP – Ankerpunkt auf der oberen Seite des Begrenzungsrahmens
- TA_VCENTER – Ankerpunkt ist vertikal in der Mitte des Begrenzungsrahmens
- TA_BOTTOM – Ankerpunkt auf der unteren Seite des Begrenzungsrahmens
Mögliche Kombinationen von Flaggen und die Bindungsmethoden, die durch die Flaggen gesetzt werden, sind im Bild angezeigt.
Beispiel:
//--- Breite und Höhe der Leinwand (canvas) (auf der die Zeichnung entsteht)
