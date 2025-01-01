TextOut

Gibt den Text in einem benutzerdefinierten Array (Puffer) aus und dann gibt das Ergebnis der Erfolg dieser Operation zurück. Dieses Array wird für die Erstellung von der grafischen Ressource verwendet.

bool TextOut(

const string text,

int x,

int y,

uint anchor,

uint &data[],

uint width,

uint height,

uint color,

ENUM_COLOR_FORMAT color_format

);

Optionen

text

[in] Der Text, der in den Puffer geschrieben wird. Nur einzeilige Textausgabe verfügbar ist.

x

[in] X Koordinate des Ankerpunktes des ausgegebenen Textes.

y

[in] Y Koordinate des Ankerpunktes des ausgegebenen Textes.

anchor

[In] Der Wert aus der Gruppe von neun vordefinierten Methoden der Position des Ankerpunktes des angezeigten Textes. Wird durch eine Kombination von zwei Flaggen gesetzt – die Flagge der horizontalen Textausrichtung und die Flagge der vertikalen Textausrichtung. Namen der Flaggen sind in Bemerkung verfügbar.

data[]

[in] Der Puffer, in dem der Text ausgegeben wird. Dieser Puffer wird für die Erstellung von der grafischen Ressource verwendet.

width

[in] Die Breite des Puffers in Punkte (Pixels).

height

[in] Die Höhe des Puffers in Punkte (Pixels).

color

[in] Textfarbe.

color_format

[in] Farbformat wird durch einen Wert aus der Enumeration ENUM_COLOR_FORMAT angegeben.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Die Bindungsmethode, die durch Parameter anchor angegeben wird, ist eine Kombination von zwei Flaggen von der vertikalen und horizontalen Textausrichtung. Flagge der horizontalen Textausrichtung:

TA_LEFT - Ankerpunkt auf der linken Seite des Begrenzungsrahmens

TA_CENTER – Ankerpunkt ist horizontal in der Mitte des Begrenzungsrahmens

TA_RIGHT – Ankerpunkt auf der rechten Seite des Begrenzungsrahmens

Flagge der vertikalen Textausrichtung:

TA_TOP – Ankerpunkt auf der oberen Seite des Begrenzungsrahmens

TA_VCENTER – Ankerpunkt ist vertikal in der Mitte des Begrenzungsrahmens

TA_BOTTOM – Ankerpunkt auf der unteren Seite des Begrenzungsrahmens

Mögliche Kombinationen von Flaggen und die Bindungsmethoden, die durch die Flaggen gesetzt werden, sind im Bild angezeigt.



Beispiel:

//--- Breite und Höhe der Leinwand (canvas) (auf der die Zeichnung entsteht)

#define IMG_WIDTH 200

#define IMG_HEIGHT 200

//--- Vor dem Ausführen des Skripts ein Fenster mit Parametern anzeigen

#property script_show_inputs

//--- Möglichkeit zum Festlegen des Farbformats bereitstellen

input ENUM_COLOR_FORMAT clr_format=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA;

//--- Array (Puffer) für die Darstellung

uint ExtImg[IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Erstellen des Objekts OBJ_BITMAP_LABEL zum Zeichnen

ObjectCreate(0,"CLOCK",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

//--- Name der grafischen Ressource für die Darstellung im CLOCK-Objekt festlegen

ObjectSetString(0,"CLOCK",OBJPROP_BMPFILE,"::IMG");



//--- Hilfsvariablen

double a; // Pfeilwinkel

uint nm=2700; // Minuten-Zähler

uint nh=2700*12; // Stunden-Zähler

uint w,h; // Variablen zum Abrufen der Größe von Textzeichenfolgen

int x,y; // Variablen zur Berechnung der aktuellen Koordinaten des Ankerpunkts von Textzeichenfolgen



//--- Drehen der Zeiger der Uhr in einer Endlosschleife, bis das Skript gestoppt wird

while(!IsStopped())

{

//--- Löschen des Zeichenpuffer-Arrays der Uhr

ArrayFill(ExtImg,0,IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT,0);

//--- Schriftart für die Darstellung der Zahlen auf dem Zifferblatt festlegen

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,0);

//--- Zeichnen des Zifferblatts

for(int i=1;i<=12;i++)

{

//--- Größe der aktuellen Stunde auf dem Zifferblatt abrufen

TextGetSize(string(i),w,h);

//--- Berechnen der Koordinaten der aktuellen Stunde auf dem Zifferblatt

a=-((i*300)%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*80+0.5+w/2);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*80+0.5+h/2);

//--- Ausgabe dieser Stunde auf das Zifferblatt im ExtImg[]-Puffer

TextOut(string(i),x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);

}

//--- Schriftart für die Darstellung des Minutenzeigers festlegen

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nm%3600));

//--- Größe des Minutenzeigers abrufen

TextGetSize("----->",w,h);

//--- Berechnung der Koordinaten des Minutenzeigers auf dem Zifferblatt

a=-(nm%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- Ausgabe des Minutenzeigers auf dem Zifferblatt im Puffer ExtImg[]

TextOut("----->",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- Schriftart für die Darstellung des Stundenzeigers festlegen

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nh/12%3600));

TextGetSize("==>",w,h);

//--- Berechnung der Koordinaten des Stundenzeigers auf dem Zifferblatt

a=-(nh/12%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- Ausgabe des Stundenzeigers auf das Zifferblatt im Puffer ExtImg[]

TextOut("==>",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- Aktualisierung der grafischen Ressource

ResourceCreate("::IMG",ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0,0,IMG_WIDTH,clr_format);

//--- erzwungene Aktualisierung des Charts

ChartRedraw();



//--- Erhöhung der Stunden- und Minuten-Zähler

nm+=60;

nh+=60;

//--- machen wir eine kurze Pause zwischen den Frames

Sleep(10);

}

//--- Am Ende des Skripts löschen wir das CLOCK-Objekt

ObjectDelete(0,"CLOCK");

//---

}

Sehen Sie auch

Ressourcen, ResourceCreate(), ResourceSave(), TextGetSize(), TextSetFont()