DatabaseTransactionCommit
Schließt die Ausführung der Transaktion ab.
bool DatabaseTransactionCommit(
Parameter
database
[in] Handle der Datenbank erhalten von DatabaseOpen().
Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – kritischer Laufzeitfehler;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – SQL-Parameter enthält eine leere Zeichenkette;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – ungenügend Speicher;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – Fehler beim Konvertieren der Anfrage in eine UTF-8 Zeichenkette;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – interner Datenbankfehler;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – ungültiges Datenbankhandle;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – Fehler bei der Ausführung der Anfrage.
Hinweis
Die Funktion DatabaseTransactionCommit() schließt alle Transaktionen ab, die nach dem Aufruf der Funktion DatabaseBeginTransaction() ausgeführt werden. Jede Transaktion sollte mit dem Aufruf von DatabaseTransactionBegin() beginnen und mit dem Aufruf von DatabaseTransactionCommit() für einen erfolgreichen Abschluss enden.
Siehe auch
DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionRollback