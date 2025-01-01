- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileReadString
Liest aus der Datei die Zeile von der laufenden Position des Dateianzeigers.
|
string FileReadString(
Parameter
file_handle
[in] Dateiattribut, das durch die Funktion FileOpen() zurückgegeben wird.
length=-1
[in] Anzahl der Symbole für Lesen.
Rückgabewert
Gelesene Zeile(string).
Hinweis
Beim Lesen aus der bin-Datei ist es notwendig, die Länge der gelesenen Zeile anzugeben. Beim Lesen aus der txt-Datei braucht man nicht, die Zeilenlänge zu spezifizieren, die Zeile wird von der laufenden Position bis zum Zeilenvorschubszeichen "\r\n gelesen". Beim Lesen aus der csv-Datei braucht man auch nicht die Zeilenlänge anzugeben, die Zeile wird von der laufenden Position bis zum nächsten Begrenzer oder bis zum Endezeichen der Textzeile.
Wenn die Datei mit Flagge FILE_ANSI geöffnet wird, wird die gelesene Zeile in Unicode umgewandelt.
Beispiel (die Datei wird verwendet, die infolge der Arbeit des Beispiels für die Funktion FileWriteInteger bekommen ist)
|
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
Sehen Sie auch