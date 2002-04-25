iBarShift

Suche nach Balken nach Zeit. Die Funktion gibt den Index des Balkens zurück, der der angegebenen Zeit entspricht.

int iBarShift(

const string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

datetime time,

bool exact=false

);

Parameter

symbol

[in] Name des Finanzinstruments. NULL bedeutet das aktuelle Symbol.

timeframe

[in] Zeitrahmen. Der Wert kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_TIMEFRAMES sein. PERIOD_CURRENT bedeutet den Zeitrahmen des aktuellen Charts.

time

[in] Zeit für die Suche.

exact=false

[in] Rückgabewert, wenn kein Balken entsprechend der angegebenen Zeit gefunden wurde. Wenn exact=false gibt iBarShift den Index des nächsten Balkens zurück, dessen Eröffnungszeit kleiner als die angegebene Zeit ist (time_open<time). Wenn solcher Balken nicht gefunden wurde (keine Historie vor dem angegebenen Zeitpunkt), gibt die Funktion -1 zurück. Wenn exact=true, wird es nicht nach dem nächsten Balken gesucht, die Funktion iBarShift gibt sofort -1 zurück.

Rückgabewert

Index des Balkens, der der angegebenen Zeit entspricht. Wenn kein Balken für die angegebene Zeit vorhanden ist (eine Kurslücke in der Historie), gibt die Funktion -1 oder den Index des nächsten Balkens (je nach dem Parameter exact) zurück.

Beispiel: