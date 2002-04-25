- Richtung des Indizierens in Feldern, Puffern und Zeitreihen
- Datenzugriff organisieren
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
iBarShift
Suche nach Balken nach Zeit. Die Funktion gibt den Index des Balkens zurück, der der angegebenen Zeit entspricht.
|
int iBarShift(
Parameter
symbol
[in] Name des Finanzinstruments. NULL bedeutet das aktuelle Symbol.
timeframe
[in] Zeitrahmen. Der Wert kann einer der Werte der Aufzählung ENUM_TIMEFRAMES sein. PERIOD_CURRENT bedeutet den Zeitrahmen des aktuellen Charts.
time
[in] Zeit für die Suche.
exact=false
[in] Rückgabewert, wenn kein Balken entsprechend der angegebenen Zeit gefunden wurde. Wenn exact=false gibt iBarShift den Index des nächsten Balkens zurück, dessen Eröffnungszeit kleiner als die angegebene Zeit ist (time_open<time). Wenn solcher Balken nicht gefunden wurde (keine Historie vor dem angegebenen Zeitpunkt), gibt die Funktion -1 zurück. Wenn exact=true, wird es nicht nach dem nächsten Balken gesucht, die Funktion iBarShift gibt sofort -1 zurück.
Rückgabewert
Index des Balkens, der der angegebenen Zeit entspricht. Wenn kein Balken für die angegebene Zeit vorhanden ist (eine Kurslücke in der Historie), gibt die Funktion -1 oder den Index des nächsten Balkens (je nach dem Parameter exact) zurück.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+