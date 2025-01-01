DokumentationKategorien
ArrayIsSeries

Prüft, ob das Array Zeitreihe ist.

bool  ArrayIsSeries(
   const void&  array[]    // das geprüfte Array 
   );

Parameter

array[]

[in]  Das geprüfte Array.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn das geprüfte Array ein Array-Zeitreihe ist, anderenfalls false. Arrays, die als Parameter der Funktion OnCalculate( übertragen werden, müssen auf Zugangsordnung zu Elementen des Arrays durch die Funktion ArrayGetAsSeries() geprüft werden.

Beispiel:

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- Indikator Puffers
double         Label1Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- Bindung von Array zum Indikator-Puffer
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(ArrayIsSeries(open))
      Print("open[] is timeseries");
   else
      Print("open[] is not timeseries!!!");
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben
   return(rates_total);
  }

Sehen Sie auch

Zugang zu Zeitreihen und Indikatoren