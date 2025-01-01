- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayIsSeries
Prüft, ob das Array Zeitreihe ist.
|
bool ArrayIsSeries(
Parameter
array[]
[in] Das geprüfte Array.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn das geprüfte Array ein Array-Zeitreihe ist, anderenfalls false. Arrays, die als Parameter der Funktion OnCalculate( übertragen werden, müssen auf Zugangsordnung zu Elementen des Arrays durch die Funktion ArrayGetAsSeries() geprüft werden.
Beispiel:
|
#property indicator_chart_window
Sehen Sie auch