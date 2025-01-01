- Alert
Druckt eine Nachricht im Expertenjournal. Parameter können verschiedener Typs sein.
void Print(
Parameter
...
[in] Jede Werte, getrennt durch Kommas. Parameterzahl kann nicht mehr als 64 sein.
Hinweis
Parameter können nicht in die Funktion Print() übertragen werden. Felder müssen elementenweise gedruckt werden.
Daten des Typs double werden mit 16 Dezimalzeichen ausgegeben., dabei können Daten im traditionellen oder im wissenschaftlichen Format ausgegeben werden - abhängig davon, welches Ausgabeformat am kompaktesten ist. Daten des Typs float werden mit 5 Dezimalzeichen ausgegeben. Für Ausgabe der reellen Zahlen mit anderer Genauigkeit oder im vorbestimmten Format muss die Funktion PrintFormat() verwendet werden.
Daten des Typs bool werden als Zeilen des Typs "true" oder "false" ausgegeben. Daten werden als YYYY.MM.DD HH:MI:SS ausgegeben . Für Ausgabe des Datums im anderen Format muss die Funktion TimeToString() verwendet werden. Daten des Typs color werden entweder als die Zeile R,G,B oder als Farbenname ausgegeben, wenn diese Farbe im Farbenbestand gibt.
Im Strategie-Tester im Optimierungsmodus wird die Print()-Funktion nicht ausgeführt.
Beispiel:
void OnStart()
