DatabaseClose

Schließt die Datenbank

void DatabaseClose(

int database

);

Parameter

database

[in] Handle der Datenbank erhalten von DatabaseOpen().

Rückgabewert

Keiner.

Hinweis

Nach dem Aufruf von DatabaseClose, werden alle Handles der Anfragen an die Datenbank automatisch entfernt und werden ungültig.

Sind die Handles ungültig, wirft die Funktion den Fehler ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE aus. Das kann mit der Funktion GetLastError() geprüft werden.

Siehe auch

DatabaseOpen, DatabasePrepare