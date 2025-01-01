Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit der DatenbankDatabaseClose
DatabaseClose
Schließt die Datenbank
void DatabaseClose(
Parameter
database
[in] Handle der Datenbank erhalten von DatabaseOpen().
Rückgabewert
Keiner.
Hinweis
Nach dem Aufruf von DatabaseClose, werden alle Handles der Anfragen an die Datenbank automatisch entfernt und werden ungültig.
Sind die Handles ungültig, wirft die Funktion den Fehler ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE aus. Das kann mit der Funktion GetLastError() geprüft werden.
