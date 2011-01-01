DokumentationKategorien
Gibt das Handle des Indikators Alligator zurück.

int  iAlligator(
   string              symbol,            // Symbolname
   ENUM_TIMEFRAMES     period,            // Periode 
   int                 jaw_period,        // Periode für Berechnung der Kiefer 
   int                 jaw_shift,         // horizontale Verschiebung der Kiefer 
   int                 teeth_period,      // Periode für die Berechnung der Zähne 
   int                 teeth_shift,       // horizontale Verschiebung der Zähne 
   int                 lips_period,       // Periode für Berechnung der Lippen 
   int                 lips_shift,        // horizontale Verschiebung der Lippen 
   ENUM_MA_METHOD      ma_method,         // Glaettungstyp
   ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price      // Preistyp oder Handle
   );

Parameter

symbol

[in]  Symbolname des Instrumentes, dessen Daten für Berechnung des Indikators verwendet werden. NULL bedeutet das laufende Symbol.

period

[in]  Wert der Periode kann einer der Enumerationswerte ENUM_TIMEFRAMES sein, 0 bedeutet das laufende Timeframe.

jaw_period

[in]  Mittelungsperiode der blauen Linie (Kiefer des Alligators).

jaw_shift

[in]  Verschiebung der blauen Linie in Bezug auf das Preischart.

teeth_period

[in]  Mittelungsperiode der roten Linie (Zähne des Alligators).

teeth_shift

[in]  Verschiebung der roten Linie in Bezug auf das Preischart.

lips_period

[in]  Mittelungsperiode der grünen Linie (Lippen des Alligators).

lips_shift

[in]  Verschiebung der grünen Linie in Bezug auf das Preischart.

ma_method

[in]  Mittelungsmethode. Kann einer der Enumerationswerte ENUM_MA_METHOD sein.

applied_price

[in]  Der verwendete Preis. Kann einer der Preiskonstanten ENUM_APPLIED_PRICE oder Handle eines anderen Indikators sein

Rückgabewert

Gibt das Handle des angegebenen technischen Indikators zurück, beim Misserfolg gibt INVALID_HANDLE zurück. Um Computerspeicher aus nicht genutzten Indikatoren zu befreien, wird die Funktion IndicatorRelease() verwendet, zu deren Indikatorhandle passiert wird.

Hinweis

Puffernummern: 0 - GATORJAW_LINE, 1 - GATORTEETH_LINE, 2 - GATORLIPS_LINE.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Demo_iAlligator.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Der Indikator zeigt, wie Daten erhalten werden sollen"
#property description "Indikator-Puffer für den technischen Indikator iAlligator."
#property description "Symbol und Zeitrahmen, in denen der Indikator berechnet wird,"
#property description "sind durch die Parameter symbol und period angegeben."
#property description "Erstellungsweise des Handles ist durch den 'type' Parameter (Typ der Funktion) angegeben."
#property description "Alle andere Parameter sind wie im normalen Indikator Alligator."
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   3
//--- plot Jaws
#property indicator_label1  "Jaws"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Teeth
#property indicator_label2  "Teeth"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrRed
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plot Lips
#property indicator_label3  "Lips"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrLime
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumeration der Erstellungsweisen des Handles                    |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
  {
   Call_iAlligator,        // iAlligator verwenden
   Call_IndicatorCreate    // IndicatorCreate verwenden
  };
//--- Eingabeparameter
input Creation             type=Call_iAlligator;   // Funktionstyp 
input string               symbol=" ";             // Symbol 
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;  // Zeitrahmen
input int                  jaw_period=13;          // Zeitraum für die Kiefer-Linie
input int                  jaw_shift=8;            // Verschiebung der Kiefer-Linie
input int                  teeth_period=8;         // Zeitraum für die Zähne-Linie
input int                  teeth_shift=5;          // Verschiebung der Zähne-Linie
input int                  lips_period=5;          // Zeitraum für die Lippen-Linie
input int                  lips_shift=3;           // Verschiebung der Lippen-Linie
input ENUM_MA_METHOD       MA_method=MODE_SMMA;    // Methode der Mittelung der Alligator-Linie
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_MEDIAN;// Typ der Preise aus der der Alligator gebaut wird
//--- Indicator-Puffer
double         JawsBuffer[];
double         TeethBuffer[];
double         LipsBuffer[];
//--- Eine Variable um Handle des Indikators iAlligator zu speichern
int    handle;
//--- Variable für Speicherung
string name=symbol;
//--- Name des Indikators auf dem Chart
string short_name;
//--- die Anzahl der Werte im Indikator Alligator gespeichert wird
int    bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Bindung von Array zu den Indikator-Puffern
   SetIndexBuffer(0,JawsBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,TeethBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,LipsBuffer,INDICATOR_DATA);
//--- Verschiebung jede Linie definieren
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,jaw_shift);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_SHIFT,teeth_shift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_SHIFT,lips_shift);
//--- das Symbol, auf das der Indikator gebaut wird, definieren
   name=symbol;
//--- Leerzeichen aus dem linken und rechten löschen
   StringTrimRight(name);
   StringTrimLeft(name);
//--- Wenn nach diesem die Länge des String name ist Null
   if(StringLen(name)==0)
     {
      //--- das Symbol aus dem Chart, auf dem der Indikator läuft, nehmen
      name=_Symbol;
     }
//--- Erstellen ein Handel des Indikators
   if(type==Call_iAlligator)
      handle=iAlligator(name,period,jaw_period,jaw_shift,teeth_period,
                        teeth_shift,lips_period,lips_shift,MA_method,applied_price);
   else
     {
      //--- die Struktur mit Werten von Indikatorparametern ausfüllen
      MqlParam pars[8];
     //--- Perioden und Verschiebungen der Alligator-Linien
      pars[0].type=TYPE_INT;
      pars[0].integer_value=jaw_period;
      pars[1].type=TYPE_INT;
      pars[1].integer_value=jaw_shift;
      pars[2].type=TYPE_INT;
      pars[2].integer_value=teeth_period;
      pars[3].type=TYPE_INT;
      pars[3].integer_value=teeth_shift;
      pars[4].type=TYPE_INT;
      pars[4].integer_value=lips_period;
      pars[5].type=TYPE_INT;
      pars[5].integer_value=lips_shift;
//--- Art der Glättung
      pars[6].type=TYPE_INT;
      pars[6].integer_value=MA_method;
//--- Art des Preises
      pars[7].type=TYPE_INT;
      pars[7].integer_value=applied_price;
//--- Handle erstellen
      handle=IndicatorCreate(name,period,IND_ALLIGATOR,8,pars);
     }
//--- Wenn Handle konnte nicht erstellt werden
   if(handle==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- darüber schreiben und Nummer des Fehlers anzeigen
      PrintFormat("Handle des Indikators iAlligator für das Paar %s/%s konnte nicht erstellt werden. Fehlercode ist %d",
                  name,
                  EnumToString(period),
                  GetLastError());
      //--- Arbeit des Indikators ist früher geendet
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- Das Paar von Symbol/Zeitrahmen, auf deren Alligator berechnet war, anzeigen
   short_name=StringFormat("iAlligator(%s/%s, %d,%d,%d,%d,%d,%d)",name,EnumToString(period),
                           jaw_period,jaw_shift,teeth_period,teeth_shift,lips_period,lips_shift);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- normale Initialisierung des Indikators    
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- Anzahl der Werte des Indikators iAlligator zu kopieren
   int values_to_copy;
//--- Anzahl der berechneten Werte im Indikator finden
   int calculated=BarsCalculated(handle);
   if(calculated<=0)
     {
      PrintFormat("BarsCalculated() hat %d zurückgegeben, Fehlercode ist %d",calculated,GetLastError());
      return(0);
     }
//--- wenn dies der erste Start der Berechnung des Indikators ist oder die Anzahl der Werte im Indikator iAlligator geändert hat
//--- oder wenn Sie brauchen den Indikator für zwei oder mehr Balken (was bedeutet, dass etwas in der Geschichte verändert hat) zu berechnen
   if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
     {
      //--- wenn Array JawsBuffer größer als die Anzahl der Werte in iAlligator auf symbol/period ist, dann kopieren wir nicht alles
      //--- sonst kopieren wir weniger als Größe der Indikator-Puffer
      if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
      else                       values_to_copy=calculated;
     }
   else
     {
      //--- dann ist unser Indikator nicht das erste Mal berechnet, und seit dem letzten Aufruf von OnCalculate())
      //--- nicht mehr als ein Balken für die Berechnung hinzugefügt war
      values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
     }
//--- Die Arrays mit den Werten aus dem Indikator Alligator ausfüllen
//--- Wenn FillArraysFromBuffer false zurückgegeben hat, dann die Daten nicht bereit sind - das Werk vollenden
   if(!FillArraysFromBuffers(JawsBuffer,jaw_shift,TeethBuffer,teeth_shift,LipsBuffer,lips_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- Nachricht bilden
   string comm=StringFormat("%s ==> Aktualisierte Werte im Indikator %s: %d",
                            TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                            short_name,
                            values_to_copy);
//--- Hilfsnachrichtung auf dem Chart anzeigen
   Comment(comm);
//--- die Anzahl der Werte im Indikator Alligator speichern
   bars_calculated=calculated;
//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben
   return(rates_total);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indikator-Puffer aus dem Indikator iAlligator ausfüllen          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArraysFromBuffers(double &jaws_buffer[],  // Indikator-Puffer für die Kiefer-Linie
                           int j_shift,            // Verschiebung der Kiefer-Linie
                           double &teeth_buffer[], // Indikator-Puffer für die Zähne-Linie
                           int t_shift,            // Verschiebung der Zähne-Linie
                           double &lips_buffer[],  // Indikator-Puffer für die Lippen-Linie
                           int l_shift,            // Verschiebung der Lippen-Linie
                           int ind_handle,         // Handle von iAlligator
                           int amount              // Anzahl der Werte, die kopiert werden
                           )
  {
//--- Fehlercode rücksetzen
   ResetLastError();
//--- Teil des Arrays JawsBuffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 0 ausfüllen
   if(CopyBuffer(ind_handle,0,-j_shift,amount,jaws_buffer)<0)
     {
      //--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
      PrintFormat("Daten konnte nicht aus dem Indikator iAlligator kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
      //--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
      return(false);
     }
 
//--- Teil des Arrays TeethBuffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 1 ausfüllen
   if(CopyBuffer(ind_handle,1,-t_shift,amount,teeth_buffer)<0)
     {
      //--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
      PrintFormat("Daten konnte nicht aus dem Indikator iAlligator kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
      //--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
      return(false);
     }
 
//--- Teil des Arrays LipsBuffer mit Werten auf Indikator-Puffer mit Index 2 ausfüllen
   if(CopyBuffer(ind_handle,2,-l_shift,amount,lips_buffer)<0)
     {
      //--- wenn die Kopie fehlschlägt, Fehlercode anzeigen
      PrintFormat("Daten konnte nicht aus dem Indikator iAlligator kopiert werden, Fehlercode ist %d",GetLastError());
      //--- Beenden mit Null-Ergebnis - dies bedeutet, dass der Indikator nicht berechnet wird
      return(false);
     }
//--- Alles gelang
   return(true);
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
      IndicatorRelease(handle);
//--- Das Chart nach der Löschung des Indikators leeren
   Comment("");
  }