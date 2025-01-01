- Alert
ResetLastError
Stellt den Wert der vorbestimmten Variable _LastError auf Null ein.
void ResetLastError();
Rückgabewert
Keinen Rückgabewert.
Hinweis
Es muss erwähnt werden, dass die Funktion GetLastError() setzt die Variable _LastError nicht auf Null. Gewöhnlich wird die Funktion ResetLastError() vor dem Aufruf der Funktion aufgerufen, nach der die Entstehung des Fehlers geprüft wird.
Beispiel:
//+------------------------------------------------------------------+