ResetLastError

Stellt den Wert der vorbestimmten Variable _LastError auf Null ein.

void ResetLastError();

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert.

Hinweis

Es muss erwähnt werden, dass die Funktion GetLastError() setzt die Variable _LastError nicht auf Null. Gewöhnlich wird die Funktion ResetLastError() vor dem Aufruf der Funktion aufgerufen, nach der die Entstehung des Fehlers geprüft wird.

Beispiel: