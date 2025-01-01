DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Allgemeine FunktionenResetLastError 

ResetLastError

Stellt den Wert der vorbestimmten Variable _LastError auf Null ein.

void  ResetLastError();

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert.

Hinweis

Es muss erwähnt werden, dass die Funktion GetLastError() setzt die Variable _LastError nicht auf Null. Gewöhnlich wird die Funktion ResetLastError() vor dem Aufruf der Funktion aufgerufen, nach der die Entstehung des Fehlers geprüft wird.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- den letzten Fehlercode vor Aufruf der Funktion zurücksetzen,
//--- andernfalls kann GetLastError() den vorherigen Fehlercode zurückgeben
   long lres=SymbolInfoInteger("123456",SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
   ResetLastError();
   lres=SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   PrintFormat("lres=%d  error=%d",lres,GetLastError());
  }