FileFindClose

Schließen Sie die Suche Handle.

void  FileFindClose(
   long  search_handle      // die Suche Handle
   );

Parameter

search_handle

[in]  Die Suche Handle, die durch die FileFindFirst() Funktion erhalten wurde.

Rückgabewert

Keinen Rückgabewert.

Hinweis

Funktion muss aufgerufen werden, um Systemmittel zu befreien.

Beispiel:

//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
#property script_show_inputs
//--- Filter
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- erhalten Sie die Suche Handle von Grund auf den lokaler Ordner 
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- prüfen Sie, ob die FileFindFirst()Funktion erfolgreich durchgearbeitet hat
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- im Zyklus prüfen Sie, ob gesendet Strings Dateinamen oder Verzeichnissen sind
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- Wenn es die Datei, so wird die Funktion true zurückgeben, und wenn das Verzeichnis ist, so generiert die Funktion den Fehler 5018
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s Name = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Verzeichnis" : "Datei",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- schließen Sie die Suche Handle
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Keine Dateien gefunden!");
  }

Sehen Sie auch

FileFindFirst, FileFindNext