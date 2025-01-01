//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Filter

input string InpFilter="*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

int i=1;

//--- erhalten Sie die Suche Handle von Grund auf den lokaler Ordner

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- prüfen Sie, ob die FileFindFirst()Funktion erfolgreich durchgearbeitet hat

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- im Zyklus prüfen Sie, ob gesendet Strings Dateinamen oder Verzeichnissen sind

do

{

ResetLastError();

//--- Wenn es die Datei, so wird die Funktion true zurückgeben, und wenn das Verzeichnis ist, so generiert die Funktion den Fehler 5018

FileIsExist(file_name);

PrintFormat("%d : %s Name = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Verzeichnis" : "Datei",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- schließen Sie die Suche Handle

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Keine Dateien gefunden!");

}