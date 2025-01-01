- FileSelectDialog
FileFindClose
Schließen Sie die Suche Handle.
|
void FileFindClose(
Parameter
search_handle
[in] Die Suche Handle, die durch die FileFindFirst() Funktion erhalten wurde.
Rückgabewert
Keinen Rückgabewert.
Hinweis
Funktion muss aufgerufen werden, um Systemmittel zu befreien.
Beispiel:
|
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an
