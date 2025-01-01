- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Wechselt zum nächsten Datensatz und liest aus ihm Daten in die Struktur.
|
bool DatabaseReadBind(
Parameter
request
[in] Das Handle einer Anfrage, das in DatabasePrepare() erstellt wurde.
struct_object
[out] Die Referenz auf die Struktur, der die Daten aus dem aktuellen Datensatz zugewiesen werden sollen. Die Struktur sollte nur numerische Typen und/oder Zeichenketten (Arrays sind nicht erlaubt) als Mitglieder haben und darf nicht abgeleitet worden sein.
Rückgabewert
Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – Tabellenname wurde nicht angegeben (leer oder NULL);
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – Fehler beim Konvertieren der Anfrage in eine UTF-8 Zeichenkette;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – interner Datenbankfehler;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – ungültiges Datenbankhandle;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – Fehler bei der Ausführung der Anfrage;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – es existiert keine Tabelle (kein Fehler, normales Ende).
Hinweis
Anzahl der Felder in der Struktur struct_object sollte DatenbankColumnsCount() nicht überschreiten. Wenn die Anzahl der Felder in der Struktur struct_object kleiner ist als die Anzahl der Felder im Datensatz, werden nur Teile des Datensatzes zugewiesen. Die restlichen Daten können explizit über DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() und den anderen, geeigneten Funktionen abgerufen werden.
Beispiel:
|
struct Person
