DatabaseReadBind

Wechselt zum nächsten Datensatz und liest aus ihm Daten in die Struktur.

bool DatabaseReadBind(

int request,

void& struct_object

);

Parameter

request

[in] Das Handle einer Anfrage, das in DatabasePrepare() erstellt wurde.

struct_object

[out] Die Referenz auf die Struktur, der die Daten aus dem aktuellen Datensatz zugewiesen werden sollen. Die Struktur sollte nur numerische Typen und/oder Zeichenketten (Arrays sind nicht erlaubt) als Mitglieder haben und darf nicht abgeleitet worden sein.

Rückgabewert

Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – Tabellenname wurde nicht angegeben (leer oder NULL);

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – Fehler beim Konvertieren der Anfrage in eine UTF-8 Zeichenkette;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – interner Datenbankfehler;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – ungültiges Datenbankhandle;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – Fehler bei der Ausführung der Anfrage;

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) – es existiert keine Tabelle (kein Fehler, normales Ende).

Hinweis

Anzahl der Felder in der Struktur struct_object sollte DatenbankColumnsCount() nicht überschreiten. Wenn die Anzahl der Felder in der Struktur struct_object kleiner ist als die Anzahl der Felder im Datensatz, werden nur Teile des Datensatzes zugewiesen. Die restlichen Daten können explizit über DatabaseColumnText(), DatabaseColumnInteger() und den anderen, geeigneten Funktionen abgerufen werden.

Beispiel:

struct Person

{

int id;

string name;

int age;

string address;

double salary;

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int db;

string filename="company.sqlite";

//--- open

db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE |DATABASE_OPEN_COMMON);

if(db==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " open failed with code ", GetLastError());

return;

}

//--- if the table COMPANY exists then drop the table

if(DatabaseTableExists(db, "COMPANY"))

{

//--- delete the table

if(!DatabaseExecute(db, "DROP TABLE COMPANY"))

{

Print("Failed to drop table COMPANY with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

}

//--- create table

if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE COMPANY("

"ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,"

"NAME TEXT NOT NULL,"

"AGE INT NOT NULL,"

"ADDRESS CHAR(50),"

"SALARY REAL );"))

{

Print("DB: ", filename, " create table failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- insert data

if(!DatabaseExecute(db, "INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Paul', 32, 'California', 25000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Allen', 25, 'Texas', 15000.00 ); "

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'Teddy', 23, 'Norway', 20000.00 );"

"INSERT INTO COMPANY (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Mark', 25, 'Rich-Mond ', 65000.00 );"))

{

Print("DB: ", filename, " insert failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}



//--- prepare the request

int request=DatabasePrepare(db, "SELECT * FROM COMPANY WHERE SALARY>15000");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

//--- print records

Person person;

Print("Persons with salary > 15000:");

for(int i=0; DatabaseReadBind(request, person); i++)

Print(i, ": ", person.id, " ", person.name, " ", person.age, " ", person.address, " ", person.salary);

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



Print("Some statistics:");

//--- prepare new request about total salary

request=DatabasePrepare(db, "SELECT SUM(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double total_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, total_salary);

Print("Total salary=", total_salary);

}

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



//--- prepare new request about average salary

request=DatabasePrepare(db, "SELECT AVG(SALARY) FROM COMPANY");

if(request==INVALID_HANDLE)

{

Print("DB: ", filename, " request failed with code ", GetLastError());

ResetLastError();

DatabaseClose(db);

return;

}

while(DatabaseRead(request))

{

double aver_salary;

DatabaseColumnDouble(request, 0, aver_salary);

Print("Average salary=", aver_salary);

}

//--- delete request after use

DatabaseFinalize(request);



//--- close database

DatabaseClose(db);

}

//+-------------------------------------------------------------------

/*

Output:

Persons with salary > 15000:

0: 1 Paul 32 California 25000.0

1: 3 Teddy 23 Norway 20000.0

2: 4 Mark 25 Rich-Mond 65000.0

Some statistics:

Total salary=125000.0

Average salary=31250.0

*/

Siehe auch

DatabasePrepare, DatabaseRead