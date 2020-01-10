copy_ticks_from

Abrufen von Ticks aus dem MetaTrader 5 Terminal ab dem angegebenen Zeitpunkt.

copy_ticks_from(

symbol,

date_from,

count,

flags

)

Parameter

symbol

[in] Name des Finanzinstruments, zum Beispiel "EURUSD". Benötigter unbenannter Parameter.

from

[in] Zeitpunkt, ab dem die Ticks benötigt werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.

count

[in] Anzahl der benötigten Ticks. Benötigter unbenannter Parameter.

flags

[in] Die Flag, die den Typ der benötigten Ticks spezifiziert. COPY_TICKS_INFO – Ticks mit den Änderungen von Bid und/oder Ask, COPY_TICKS_TRADE – Ticks mit den Änderungen von Last und Volume, COPY_TICKS_ALL – alle Ticks. Die Werte der Flags sind beschreiben in der Enumeration COPY_TICKS. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

Rückgabe der Ticks als numpy Array mit den benannten Spalten time, bid, ask, last und flags. Die Werte der 'flags' kann eine Kombination der Flags der Enumeration TICK_FLAG sein. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.

Hinweis

Siehe die Funktion CopyTicks für weitere Informationen.

Beim Erstellen des Objekts 'datetime' verwendet Python die lokale Zeitzone, MetaTrader 5 hingegen die Zeitzone von UTC (ohne Zeitverschiebung). Daher sollte 'datetime' in UTC-Zeit für die Funktionen erstellt werden, die die Zeit benötigen. Die Daten vom MetaTrader 5 Terminal haben UTC-Zeit.

COPY_TICKS definiert den Typ der Ticks, die mit den Funktionen copy_ticks_from() und copy_ticks_range() angefordert werden können.

ID Beschreibung COPY_TICKS_ALL alle Ticks COPY_TICKS_INFO Ticks mit Bid- und/oder Ask-Preisänderungen COPY_TICKS_TRADE Ticks mit letzter Preisänderung und/oder Volumensänderung

TICK_FLAG definiert die möglichen Flags der Ticks. Diese Flags werden zur Beschreibung der mit den Funktionen copy_ticks_from() und copy_ticks_range() erhaltenen Flags verwendet.

ID Beschreibung TICK_FLAG_BID Bid-Preisänderung TICK_FLAG_ASK Ask-Preisänderung TICK_FLAG_LAST Letzte Preisänderung TICK_FLAG_VOLUME Volumensänderung TICK_FLAG_BUY letzte Kaufpreisänderung TICK_FLAG_SELL letzte Verkaufpreisänderung

Beispiel:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Importieren des Moduls 'pandas' für die Darstellung der erhaltenen Daten in Tabellenform

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # Anzahl der anzuzeigenden Spalten

pd.set_option('display.width', 1500) # maximale Tabellenbreite der Darstellung

# Importieren der Moduls pytz für die Arbeit mit Zeitzonen

import pytz



# Verbindung herstellen zum MetaTrader 5 Terminal

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Setzen der Zeitzone auf UTC

timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")

># Erstellen des Objekts 'datetime' in UTC-Zeit, um die lokale Zeitzone zu vermeiden

utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)

# Anfordern von 100 000 EURUSD Ticks ab 10.01.2019 in UTC-Zeit

ticks = mt5.copy_ticks_from("EURUSD", utc_from, 100000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

print("Ticks received:",len(ticks))



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal

mt5.shutdown()



# Darstellung der Daten von jedem Tick in einer neuen Zeile

print("Display obtained ticks 'as is'")

count = 0

for tick in ticks:

count+=1

print(tick)

if count >= 10:

break



# Erstellen des DataFrame aus den erhaltenen Daten

ticks_frame = pd.DataFrame(ticks)

# Konvertieren der Zeit in Sekunden im Datumsformat

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')



# Datenanzeige

print("

Display dataframe with ticks")

print(ticks_frame.head(10))



Ergebnis:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Ticks received: 100000

Anzeige der erhaltenen Ticks 'as is'

(1578614400, 1.11051, 1.11069, 0., 0, 1578614400987, 134, 0.)

(1578614402, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614402025, 134, 0.)

(1578614404, 1.1105, 1.11066, 0., 0, 1578614404057, 134, 0.)

(1578614404, 1.11049, 1.11067, 0., 0, 1578614404344, 134, 0.)

(1578614412, 1.11052, 1.11064, 0., 0, 1578614412106, 134, 0.)

(1578614418, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614418265, 134, 0.)

(1578614418, 1.1104, 1.1105, 0., 0, 1578614418905, 134, 0.)

(1578614419, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614419519, 134, 0.)

(1578614456, 1.11037, 1.11065, 0., 0, 1578614456011, 134, 0.)

(1578614456, 1.11039, 1.11051, 0., 0, 1578614456015, 134, 0.)



Darstellung von dataframe mit Ticks

time bid ask last volume time_msc flags volume_real

0 2020-01-10 00:00:00 1.11051 1.11069 0.0 0 1578614400987 134 0.0

1 2020-01-10 00:00:02 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614402025 134 0.0

2 2020-01-10 00:00:04 1.11050 1.11066 0.0 0 1578614404057 134 0.0

3 2020-01-10 00:00:04 1.11049 1.11067 0.0 0 1578614404344 134 0.0

4 2020-01-10 00:00:12 1.11052 1.11064 0.0 0 1578614412106 134 0.0

5 2020-01-10 00:00:18 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614418265 134 0.0

6 2020-01-10 00:00:18 1.11040 1.11050 0.0 0 1578614418905 134 0.0

7 2020-01-10 00:00:19 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614419519 134 0.0

8 2020-01-10 00:00:56 1.11037 1.11065 0.0 0 1578614456011 134 0.0

9 2020-01-10 00:00:56 1.11039 1.11051 0.0 0 1578614456015 134 0.0

Siehe auch

