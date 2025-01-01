- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileCopy
Kopiert Ausgangsdatei aus einem Lokale Ordner oder Gesamtordner in eine andere Datei.
|
bool FileCopy(
Parameter
src_file_name
[in] Datename für Kopieren.
common_flag
[in] Flagge, die Dateilage bestimmt. Wenn common_flag=FILE_COMMON, befindet sich Datei im Gesamtordner aller Client-Terminals \Terminal\Common\Files. Anderenfalls befindet sich die Datei im Lokalen Ordner (zum Beispiel, common_flag=0).
dst_file_name
[in] Name der ergebenden Datei.
mode_flags
[in] Zugangsflaggen. Parameter kann erst 2 Flaggen enthalten: FILE_REWRITE und/oder FILE_COMMON - andere Flaggen werden ignoriert. Wenn Date existiert schon und dabei die Flagge FILE_REWRITE nicht angegeben wurde, wird die Datei nicht neugeschrieben und die Funktion gibt false zurück.
Rückgabewert
Beim Misserfolg gibt die Funktion false zurück.
Hinweis
Aus Sicherheitsgründen ist die Arbeit mit Dateien in MQL5 streng gesteuert. Dateien, mit denen Datei-Operationen mittels MQL5 durchgeführt werden, können nicht außerhalb der Datei-Sandbox sein.
Wenn die neue Datei existiert, wird Kopieren abhängig davon durchgeführt, ob es die Flagge FILE_REWRITE im Wert des parameters gibt mode_flags oder nicht.
Beispiel:
|
//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an