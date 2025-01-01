//--- Beim Starten des Scripts zeigen Sie den Fenster mit den Eingabeparametern an

#property script_show_inputs

//--- Eingabeparameters

input string InpSrc="source.txt"; // die Quelle

input string InpDst="destination.txt"; // Kopie

input int InpEncodingType=FILE_ANSI; // ANSI=32 oder UNICODE=64

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- zeigen den Inhalt der Quelle an (er muss existieren sein)

if(!FileDisplay(InpSrc))

return;

//--- prüfen Sie, ob schon die Datei der Kopie existiert (es ist nicht verpflichtet, erstellt zu sein)

if(!FileDisplay(InpDst))

{

//--- die Datei der Kopie existiert nicht, das Kopieren ohne Fahne FILE_REWRITE (das richtig Kopieren)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("Die Datei ist abgeschrieben!");

else

Print("Die Datei ist nicht abgeschrieben!");

}

else

{

//--- die Datei der Kopie existiert schon, wir werden versuchen, ohne FILE_REWRITE Fahne abzuschreiben (das falsche Kopieren)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,0))

Print("Die Datei ist abgeschrieben!");

else

Print("Die Datei ist nicht abgeschrieben!");

//--- der InpDst Dateiinhalt bleibt vorig

FileDisplay(InpDst);

//--- Wir werden noch einmal mit der FILE_REWRITE Fahne abschreiben (das richtiges Kopieren auf die Existenz der Datei)

if(FileCopy(InpSrc,0,InpDst,FILE_REWRITE))

Print("Die Datei ist abgeschriebened!");

else

Print("Die Datei ist nicht abgeschrieben!");

}

//--- haben die Kopie der Datei bekommen InpSrc

FileDisplay(InpDst);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Lesen des Inhalts einer Datei |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FileDisplay(const string file_name)

{

//--- der Fehlerwert zu stürzen

ResetLastError();

//--- öffnen Sie die Datei

int file_handle=FileOpen(file_name,FILE_READ|FILE_TXT|InpEncodingType);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- darstellen Sie den Dateiinhalt im Zyklus

Print("+---------------------+");

PrintFormat("der Dateiname = %s",file_name);

while(!FileIsEnding(file_handle))

Print(FileReadString(file_handle));

Print("+---------------------+");

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

return(true);

}

//--- es ist damit gescheitert, die Datei zu öffnen

PrintFormat("%s ist nicht geöffnet, Fehler = %d",file_name,GetLastError());

return(false);

}