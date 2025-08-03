Startseite

Grid Manual – Bedienungsanleitung

[ English ]— [ Русский ]— [ 中文 ]— [ Español ]— [ Português ]— [ 日本語 ]— [ 한국어 ]— [ Français ]— [ Italiano ]— [ Türkçe ] Meine Produkte Demoversion Vollversion für MT4 Vollversion für MT5 Inhaltsverzeichnis Einstellungen Einstellungen: Grid Einstellungen: Tp/Sl Einstellungen: Lots TR-Registerkarte...
Sonstiges
  • 19
Alfiya Fazylova, 3 August 2025, 12:45

Trade Panel - Benutzerhandbuch

EN RU CN ES PT FR IT Meine Produkte Demoversion des Trade Panel MT4/MT5 Vollversion für MT4 Vollversion für MT5 Inhaltsverzeichnis Liste der Hauptfunktionen Installationsanleitung Symbolleiste Handelspanel Registerkarte "Open" Volumenberechnung Methode Virtueller Stop Loss und Take Profit So eröf...
Sonstiges
  • 13
Alfiya Fazylova, 2 August 2025, 14:09

TradePad. Anleitungen und Funktionen.

EN RU CN ES PT FR IT TR TradePad ist ein Tool für manuellen und algorithmischen Handel für das MetaTrader 5 Handelsterminal. Obwohl es viele ähnliche Lösungen auf dem Markt gibt, bietet TradePad eine Reihe nützlicher Tools für die tägliche Arbeit...
Sonstiges
  • 30
Ruslan Khasanov, 29 Juli 2025, 05:17

Persönlicher Investmentfonds auf Ihrem PC

Möchtest du sicher Geld verdienen? Mach es wie ich – und du wirst erfolgreich sein! Also Leute, hier ist der Plan: Wir nehmen stabile Expert Advisors mit unterschiedlichen Einstellungen, bauen daraus ein Portfolio und lassen jeden EA auf einem separaten Handelskonto laufen. Das Ergebnis...
Mein Handel
  • 22
Ihor Otkydach, 24 Juli 2025, 16:47

EA Enslaver – zwei Handelsstile in einem Bot

Möchten Sie 3 Trades tätigen und bis zu 200 % pro Jahr mit einem Drawdown von 10 % bis 15 % verdienen oder 1 Trade tätigen und 50 % bis 100 % mit einem maximalen DD von bis zu 5 % verdienen...
Mein Handel
  • 25
Ihor Otkydach, 23 Juli 2025, 06:59

Wie verwende ich EA Enslaver

Hier ist die Anleitung zur Installation, Konfiguration und Nutzung von EA Enslaver. Set-Dateien zur Konfiguration von EA Enslaver herunterladen - LINK Bitte beachten: Ich aktualisiere die Konfigurationsdateien alle 6 Monate. Das nächste Update erfolgt am 15. Dezember 2025...
Mein Handel
  • 27
Ihor Otkydach, 21 Juli 2025, 10:59

Fibonacci Ranges (Echtzeit): Dein Vorteil im Live-Markt

Fibonacci Ranges (Echtzeit): Dein Vorteil im Live-Markt Der Fibonacci Ranges (Echtzeit) Indikator von LuxAlgo für MetaTrader 5 zeichnet automatisch Fibonacci-Zonen basierend auf den letzten Hochs und Tiefs des Marktes...
Mein Handel
  • 16
Ihor Otkydach, 17 Juli 2025, 08:19

Intelligentes Trend-Trading mit dem SuperTrend AI

🎯🎯🎯 DOWNLOAD FOR FREE ON THIS PAGE!! 🎯🎯🎯 Der SuperTrend AI (Clustering) Indikator für MetaTrader 5 ist ein kompakter, aber leistungsstarker Trading-Indikator für Trader, die Wert auf präzise Signale und minimale Marktgeräusche legen...
Mein Handel
  • 27
Ihor Otkydach, 14 Juli 2025, 08:01

Zerlegen Sie diesen Markt mit dem GRABBER-SYSTEM!

Bereit für den nächsten Level im Trading-Game? Dann schnall dich an – hier kommt der Grabber Indikator! Ein echtes Power-Tool für alle, die im Markt nicht nur mitspielen, sondern dominieren wollen. Grabber ist eine komplett einsatzbereite All-in-One-Handelsstrategie , gebaut für echte Trader...
Mein Handel
  • 35
Ihor Otkydach, 18 Juni 2025, 08:37

GER - Bedienungsanleitung für Scalper Investor EA

Dies ist die Seite, auf der du detaillierte Anleitungen zur Installation, Konfiguration und Nutzung des Scalper Investor EA findest...
Mein Handel
  • 76
Ihor Otkydach, 11 Juni 2025, 12:10

VR Trade Panel - Professional Trading Panel 2025

[Русский] - [English] - [中文] - [Español] - [Português] - [日本語] - [Deutsch] - [한국어] - [Français] - [Italiano] - [Türkçe] 🚀 Demoversion 🚀 VR Trade Panel — Eine professionelle Lösung für den Handel, mit der Sie Positionen mit Trendlinien effektiv verwalten können...
Sonstiges
  • 65
Vladimir Pastushak, 11 Juni 2025, 11:29

So installieren und konfigurieren Sie SWING MASTER EA

Dies ist ein Schritt-für-Schritt-Video-Tutorial zur Installation und Verwendung des SWING MASTER EA My Telegram group - link My Youtube channel - link Set-Dateien – Hauptportfolio: „Reversal M15“ - click to download Handel mit 15 Währungspaaren: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EUR...
Mein Handel
  • 168
Ihor Otkydach, 9 Juni 2025, 10:00

Watson Envelope Indicator für MT5 – Adaptive Umkehrsignale

Watson Envelope Indicator für MT5 – Adaptive Umkehrsignale Der Watson Envelope Indicator für MT5, entwickelt von Lux Algo, nutzt Kernel-Regressionsmethoden, um das Kursverhalten zu modellieren und dynamische Envelopes zu erzeugen...
Mein Handel
  • 49
Ihor Otkydach, 4 Juni 2025, 09:40

Quick Trade Manager (de)

🚀 Quick Trade Manager (QTM) ist ein leistungsstarkes Werkzeug für schnelles und intuitives Trading direkt auf dem MT5-Chart mit vollständiger Unterstützung von benutzerdefinierten (synthetischen) Symbolen...
Analytik und Prognosen
  • 43
Boris Sedov, 31 Mai 2025, 12:21

Wie funktioniert der Indikator der durchschnittlichen täglichen Reichweite?

Das Verständnis der Marktvolatilität ist der Schlüssel zum erfolgreichen Forex-Trading, und der durchschnittliche Tagesbereich (ADR) ist einer der wichtigsten Indikatoren. Viele Tools wie ATR und ADR sind zwar weit verbreitet, aber oft nicht präzise genug für Entscheidungen in Echtzeit...
Mein Handel
  • 37
Ihor Otkydach, 26 Mai 2025, 13:28

Das ist Scalping, Liebling! Lass uns diesen Markt zerstören! Finde heraus, wie!

Das ist Scalping, meine Liebe! Lasst uns diesen Markt auseinandernehmen! Finde heraus, wie...
Mein Handel
  • 44
Ihor Otkydach, 26 Mai 2025, 06:32

Verwandle Marktschwankungen in Profit mit dem Fibonacci Trailing Stop

Verwandle Marktschwankungen in Profit mit dem Fibonacci Trailing Stop Hör auf, Gewinne liegenzulassen. Der Fibonacci Trailing Stop für MetaTrader 5 ist dein Vorteil in volatilen Märkten...
Handelssysteme
  • 49
Ihor Otkydach, 20 Mai 2025, 11:41

🔥 Swing Master EA – Vergiss Drawdowns, schalte den Profit-Modus ein! 🔥

🔥 Swing Master EA – Vergiss Drawdowns, schalte den Profit-Modus ein! 🔥 Du klickst immer noch manuell durch die Charts, jagst Setups, die nie kommen? Wachst nachts auf, weil dein letzter Margin Call noch in den Knochen sitzt? Es reicht...
Handelssysteme
  • 47
Ihor Otkydach, 15 Mai 2025, 16:31

Swing Master EA: Ihr neuer Partner für clevere Gewinne!

🔥 Lernen Sie den Swing Master EA kennen – einen leistungsstarken Expert Advisor, der auf der verbesserten manuellen Strategie Algo Pumping basiert...
Handelssysteme
  • 39
Ihor Otkydach, 14 Mai 2025, 16:24

Visual Copy Master/Client MT4/5 - Detailed Description and Settings

Buttons and Parameters of the Onscreen Panel General: Buttons in Gray color indicate that they are in deactive or disabled state Visual Copy Master part: [ON] / [OFF] : Activates/Deactivates Master, functionally like Metatrader's "Algo Trading" on/off but not influencing the working of other Expe...
Sonstiges
  • 54
Daniela Elsner, 24 April 2025, 21:37
