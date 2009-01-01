IndicatorRelease

Entfernt handle des Indikators und setzt Berechnungsteil des Indikators frei, wenn es nicht von jemandem verwendet wird.

bool IndicatorRelease(

int indicator_handle

);

Rückgabewert

Gibt true im Erfolgsfall zurück, anderenfalls false.

Hinweis

Funktion erlaubt handle des Indikators zu entfernen, wenn es nicht brauchbar ist und spart den Speicher damit. Handle wird sofort entfernt, Berechnungsteil des Indikators wird nach einiger Zeit durchgeführt (wenn er nicht mehr aufgerufen wird).

Im Strategietester wird die Funktion IndicatorRelease() nicht ausgeführt.

Beispiel: