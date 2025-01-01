DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Mathematische FunktionenMathRound 

MathRound

Gibt einen Wert zurück, der auf die nächste Ganzzahl des angegebenen numerischen Wertes gerundet ist.

double  MathRound(
   double  value      // der zu rundende Wert 
   );

Parameter

value

[in]  der zu rundende Wert.

Rückgabewert

Wert, der auf die nächste Ganzzahl gerundet wurde.

Hinweis

Statt der Funktion MathRound() kann die Funktion round() verwendet werden.

 

Beispiel:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Variablen für die Umwandlung deklarieren
   double value=0;                     // reelle Zahl für das Runden mit MathRound
   int    round_value=0;               // Ergebnisvariable der Rundung
//--- in einer Schleife über die Anzahl der Dezimalschritte einer reellen Zahl
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- Erhöhen der reellen Zahl,
      //--- Erhalt des numerischen Werts, der auf die nächste Ganzzahl gerundet wurde
      //--- und drucke die Kontrollwerte ins Journal
      value+=0.1;
      round_value=(int)MathRound(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, round value: %d",value,round_value);
      /*
     Ergebnis:
      value0.1round value0
      value0.2round value0
      value0.3round value0
      value0.4round value0
      value0.5round value1
      value0.6round value1
      value0.7round value1
      value0.8round value1
      value0.9round value1
      value1.0round value1
      value1.1round value1
      value1.2round value1
      value1.3round value1
      value1.4round value1
      value1.5round value2
      value1.6round value2
      value1.7round value2
      value1.8round value2
      value1.9round value2
      value2.0round value2
      value2.1round value2
      value2.2round value2
      value2.3round value2
      value2.4round value2
      value2.5round value3
      value2.6round value3
      value2.7round value3
      value2.8round value3
      value2.9round value3
      value3.0round value3
      value3.1round value3
      */
     }
  }