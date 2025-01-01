DokumentationKategorien
DXDrawIndexed

Rendert grafische Primitive, die durch den Indexpuffer von DXBufferSet() beschrieben werden.

bool  DXDrawIndexed(
   int   context,               // Handle des grafischen Kontextes 
   uint  start=0,               // Erstindex der Primitiven
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // Primitiven-Anzahl
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

Rstart

[in]  Index des ersten Primitiven für das Rendern.

count

[in]  Primitiven-Anzahl, die zu rendern sind.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Art der Primitive, die durch den Indexpuffer beschrieben werden, wird über DXPrimiveTopologySet() eingestellt.

Der Vertex-Puffer in DXBufferSet() sollte vorläufig so eingestellt werden, dass er Primitive rendert.

Auchder Shader sollten vorher mit DXShaderSet() eingestellt werden.