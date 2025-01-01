DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5MetaTrader für Pythonshutdown 

shutdown

Schließt die vorher hergestellte Verbindung zu MetaTrader 5 Terminal wieder.

shutdown()

Rückgabewert

Keiner.

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5
# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    quit()
 
# Anzeige des Status', des Servernamens und des Handelskontos
print(mt5.terminal_info())
# Anzeige der Version des MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Siehe auch

initialize, login_py, terminal_info, version