CLBufferFree

Löscht einen OpenCL-Puffer.

void CLBufferFree(

int buffer

);

Parameter

buffer

[in] Handle auf den OpenCL-Puffer.

Rückgabewert

Kein. Im Falle eines internen Fehlers, ändert sich der Wert von _LastError. Um Informationen über den Fehler zu erhalten, rufen Sie die Funktion GetLastError().