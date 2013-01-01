//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileReadDouble.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 1

#property indicator_plots 1

//---- plot Label1

#property indicator_label1 "MA"

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrGreen

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 2

#property indicator_separate_window

//--- Parameter zum Lesen von Daten

input string InpFileName="MA.csv"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

//--- globale Variablen

int ind=0;

int size=0;

double ma_buff[];

datetime time_buff[];

//--- Indikator Buffer

double buff[];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- öffnen Sie die Datei

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_BIN);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);

PrintFormat("Pfad zur Datei: %s\\Files\\",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

//--- lesen Sie zuerst wie viele Daten im Datei sind

size=(int)FileReadDouble(file_handle);

//--- trennen Sie den Speichern für den Arrays

ArrayResize(ma_buff,size);

ArrayResize(time_buff,size);

//--- lesen Sie den Dateidaten

for(int i=0;i<size;i++)

{

time_buff[i]=(datetime)FileReadDouble(file_handle);

ma_buff[i]=FileReadDouble(file_handle);

}

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

PrintFormat("Die Daten werden gelesen, %s Datei geschlossen",InpFileName);

}

else

{

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- Array-Bindung zum Indikator Puffer mit 0 Index

SetIndexBuffer(0,buff,INDICATOR_DATA);

//---- erstellen Sie die Indikatorwerte, die im Diagramm nicht sichtbar sein werden

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

ArraySetAsSeries(time,false);

//--- der Zyklus für noch unbearbeiteten Bars

for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)

{

//--- die Voreinstellung 0

buff[i]=0;

//--- prüfen Sie, ob es noch Daten gibt

if(ind<size)

{

for(int j=ind;j<size;j++)

{

//--- wenn die Daten identisch sind, dann verwenden Sie den Wert aus einer Datei

if(time[i]==time_buff[j])

{

buff[i]=ma_buff[j];

//--- vergrößern Sie den Zähler

ind=j+1;

break;

}

}

}

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}