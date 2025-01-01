SymbolInfoDouble

Gibt die entsprechende Eigenschaft des angegebenen Symbols zurück. Es gibt zwei Varianten der Funktion.

1. gibt den Wert der Eigenschaft sofort zurück.

double SymbolInfoDouble(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE prop_id

);

2. Gibt true oder false zurück, abhängig davon, ob die Funktion erfolgreich dirchgeführt wird. Im Erfolgsfall wird der Wert der Eigenschaft in die Empfangsvariable gesetzt, die durch Referenz vom letzten Parameter übertragen wird.

bool SymbolInfoDouble(

string name,

ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE prop_id,

double& double_var

);

Parameter

name

[in] Symbolname.

prop_id

[in] Identifikator der Symboleigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_SYMBOL_INFO_DOUBLE sein.

double_var

[out] Variable des Typs double, die den Wert der angeforderten Eigenschaft annimmt.

Rückgabewert

Wert des Typs double. Im Falle der Nichtausführung können Sie Fehlerinformation durch die Funktion GetLastError() erhalten:

5040 – ungültiger string-Parameter für die Angabe des Symbolnamens,

4301 - unbekanntes Symbol (Finanzinstrument)

4302 - das Symbol nicht in der "Market Watch" ausgewählt (ist in der Liste nicht verfügbar),

4303 - ungültiger Identifikator der Symboleigenschaft.

Hinweis

Wenn die Funktion wird verwendet, um Informationen über den letzten Tick zu bekommen, ist es besser SymbolInfoTick() zu verwenden. Es ist möglich, dass seit Verbinden des Terminals an das Handelskonto keine Preise des Symbols empfangen worden. In einem solchen Fall wird der Wert nicht bestimmt.

In den meisten Fällen reicht es aus, SymbolInfoTick() zu verwenden. Mit dieser Funktion können Sie durch einen einzelnen Anruf Werte von Ask, Bid, Last, Volume und Zeit der des letzten Ticks zu bekommen.

Die Funktion bietet Informationen über die Höhe der erhobenen Marge, je nach Art und Richtung des Auftrags SymbolInfoMarginRate().

Beispiel: