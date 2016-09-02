- Richtung des Indizierens in Feldern, Puffern und Zeitreihen
- Datenzugriff organisieren
- SeriesInfoInteger
- Bars
- BarsCalculated
- IndicatorCreate
- IndicatorParameters
- IndicatorRelease
- CopyBuffer
- CopyRates
- CopySeries
- CopyTime
- CopyOpen
- CopyHigh
- CopyLow
- CopyClose
- CopyTickVolume
- CopyRealVolume
- CopySpread
- CopyTicks
- CopyTicksRange
- iBars
- iBarShift
- iClose
- iHigh
- iHighest
- iLow
- iLowest
- iOpen
- iTime
- iTickVolume
- iRealVolume
- iVolume
- iSpread
Bars
Gibt die Anzahl der Bars in der Historie für das angegebene Symbol und Periode. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
Anzahl aller Bars in der Historie anfordern
|
int Bars(
Anzahl der Bars im angegebenen Intervall abrufen
|
int Bars(
Parameter
symbol_name
[in] Symbol.
timeframe
[in] Periode.
start_time
[in] Barzeit, die dem ersten Element entspricht.
stop_time
[in] Barzeit,die dem letzten Element entspricht.
Rückgabewert
Wenn die Parameter start_time und stop_time angegeben werden, gibt die Funktion die Anzahl der Bars im Datenbereich zurück. Wenn diese Parameter nicht angegeben werden, gibt die Funktion die gesamte Anzahl der Bars zurück.
Hinweis
Wenn Daten für eine Zeitreihe mit angegebenen Parametern beim Aufruf der Funktion Bars() im Terminal noch nicht formiert sind oder Daten einer Zeitreihe beim Funktionsaufruf mit dem Handelsserver nicht synchronisiert sind, gibt die Funktion den Null-Wert zurück.
Beim Abruf der Anzahl der Bars im angegebenen Intervall werden nur die Bars berücksichtigt, deren Eröffnungszeit zu diesem Intervall gehört. Zum Beispiel, wenn der aktuelle Tag Samstag ist, gibt die Funktion beim Abruf der Anzahl der Wochenbars start_time=letzter_dienstag und stop_time=letzter_freitag Null aus, denn die Eröffnungszeit im Wochenzeitrahmen fällt immer auf Sonntag und keine Wochenbar liegt im angegebenen Bereich.
Ein Beispiel für den Abruf der Anzahl aller Bars in der Historie:
|
int bars=Bars(_Symbol,_Period);
Ein Beispiel für den Abruf der Anzahl der Bars im angegebenen Intervall:
|
int n;
