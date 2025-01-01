DXContextCreate

Erzeugt einen grafischen Kontext zum Rendern von Frames einer bestimmten Größe.

int DXContextCreate(

uint width,

uint height

);

Parameter

width

[in] Frame-Breite in Pixel.

height

[in] Frame-Höhe in Pixel.

Rückgabewert

Das Handle des erstellten Kontextes oder INVALID_HANDLE im Fehlerfall. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Alle grafischen Objekte, die mit den Funktionen DXBufferCreate, DXInputCreate, DXShaderCreate und DXTextureCreate erstellt wurden, können nur in dem grafischen Kontext verwendet werden, in dem sie erstellt wurden.

Eine Frame-Größe kann nachträglich auf DXContextSetSize() geändert werden.

Ein erstelltes Handle, das nicht mehr verwendet wird, sollte explizit durch die Funktion DXRelease() freigegeben werden.