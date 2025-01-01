DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Allgemeine Funktionen 

Allgemeine Funktionen

Allgemeine Funktionen, die keiner Gruppe angehören.

Funktion

Aktion

Alert

Gibt Meldungen in einem separaten Fenster aus

CheckPointer

Gibt den Typ eines Objekts zurück

Comment

Gibt eine Meldung in der linken oberen Ecke des Preischarts aus

CryptEncode

Wandelt Daten eines Quell-Arrays in ein Empfänger-Array anhand der angegebenen Methode um

CryptDecode

Führt eine Rückumwandlung der Daten eines Arrays aus

DebugBreak

Programmhaltepunkt beim Debugging

ExpertRemove

Stoppt den Expert Advisor und entfernt ihn vom Chart

GetPointer

Gibt den Anzeiger des Objektes zurück.

GetTickCount

Gibt die Anzahl der Millisekunden zurück, die seit dem Start des Systems vergangen sind

GetTickCount64

Gibt die Anzahl der Millisekunden zurück, die seit dem Start des Systems vergangen sind

GetMicrosecondCount

Gibt die Anzahl der Mikrosekunden zurück, die seit dem Start eines MQL5-Programms vergangen sind

MessageBox

Erzeugt und exponiert Meldungsfenster und auch verwaltet es

PeriodSeconds

Gibt Sekundenanzahl in der Periode zurück

PlaySound

Spielt Audiodatei ab

Print

Gibt die Meldung ins Magazin aus

PrintFormat

Formatiert und druckt Schriftsatz und Werte in die Log-Datei aus entsprechend dem vorgegebenen Format

ResetLastError

Stellt den Wert der vorbestimmten Variable _LastError auf Null

ResourceCreate

Erstellt eine Ressource eines Bildes basierend auf dem Datensatz

ResourceFree

Löscht dynamisch erstellte Ressource (freit den Speicher)

ResourceReadImage

Liest Daten einer Grafik-Ressource, die von der Funktion ResourceCreate() erstellt war oder in EX5-Datei beim Kompilieren gespeichert war

ResourceSave

Speichert die Ressource in eine angegebene Datei

SetUserError

Stellt die Vorbestimmte Variable _LastError in Wert  ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError

Setzt den Fehlercode, den ein Prozess des Terminals bei seiner Beendigung zurückgibt

Sleep

Hemmt die Ausführung des laufenden Experten oder Script für bestimmte Zeit

TerminalClose

Sendet dem Terminal Adressbefehl, Arbeit zu beenden

TesterHideIndicators

Aktiviert den Modus zum Anzeigen/Ausblenden von Indikatoren, die in einem Expert Advisor verwendet werden

TesterStatistics

Es gibt den Wert der statistischen Parameter, der nach Testergebnisse berechnet ist, zurück

TesterStop

Erteilt den Befehl die Programmausführung von Tests zu beenden.

TesterDeposit

Eine spezielle Funktion, die während eines Tests Einzahlungen emuliert

TesterWithdrawal

Sonderfunktion für Emulation der Geldabhebungen beim Testen

TranslateKey

Gibt ein Unicode-Zeichen nach dem virtuellen Tastencode

ZeroMemory

Nullt die Variable aus, die durch Referenz übertragen wird. Typ der Variable kann verschieden sein, Ausnahmen bilden nur Klassen und Strukturen mit Konstrukteuren