Allgemeine Funktionen
Allgemeine Funktionen, die keiner Gruppe angehören.
|
Funktion
|
Aktion
|
Gibt Meldungen in einem separaten Fenster aus
|
Gibt den Typ eines Objekts zurück
|
Gibt eine Meldung in der linken oberen Ecke des Preischarts aus
|
Wandelt Daten eines Quell-Arrays in ein Empfänger-Array anhand der angegebenen Methode um
|
Führt eine Rückumwandlung der Daten eines Arrays aus
|
Programmhaltepunkt beim Debugging
|
Stoppt den Expert Advisor und entfernt ihn vom Chart
|
Gibt den Anzeiger des Objektes zurück.
|
Gibt die Anzahl der Millisekunden zurück, die seit dem Start des Systems vergangen sind
|
Gibt die Anzahl der Millisekunden zurück, die seit dem Start des Systems vergangen sind
|
Gibt die Anzahl der Mikrosekunden zurück, die seit dem Start eines MQL5-Programms vergangen sind
|
Erzeugt und exponiert Meldungsfenster und auch verwaltet es
|
Gibt Sekundenanzahl in der Periode zurück
|
Spielt Audiodatei ab
|
Gibt die Meldung ins Magazin aus
|
Formatiert und druckt Schriftsatz und Werte in die Log-Datei aus entsprechend dem vorgegebenen Format
|
Stellt den Wert der vorbestimmten Variable _LastError auf Null
|
Erstellt eine Ressource eines Bildes basierend auf dem Datensatz
|
Löscht dynamisch erstellte Ressource (freit den Speicher)
|
Liest Daten einer Grafik-Ressource, die von der Funktion ResourceCreate() erstellt war oder in EX5-Datei beim Kompilieren gespeichert war
|
Speichert die Ressource in eine angegebene Datei
|
Stellt die Vorbestimmte Variable _LastError in Wert ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
Setzt den Fehlercode, den ein Prozess des Terminals bei seiner Beendigung zurückgibt
|
Hemmt die Ausführung des laufenden Experten oder Script für bestimmte Zeit
|
Sendet dem Terminal Adressbefehl, Arbeit zu beenden
|
Aktiviert den Modus zum Anzeigen/Ausblenden von Indikatoren, die in einem Expert Advisor verwendet werden
|
Es gibt den Wert der statistischen Parameter, der nach Testergebnisse berechnet ist, zurück
|
Erteilt den Befehl die Programmausführung von Tests zu beenden.
|
Eine spezielle Funktion, die während eines Tests Einzahlungen emuliert
|
Sonderfunktion für Emulation der Geldabhebungen beim Testen
|
Gibt ein Unicode-Zeichen nach dem virtuellen Tastencode
|
Nullt die Variable aus, die durch Referenz übertragen wird. Typ der Variable kann verschieden sein, Ausnahmen bilden nur Klassen und Strukturen mit Konstrukteuren