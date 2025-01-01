Alert Gibt Meldungen in einem separaten Fenster aus

CheckPointer Gibt den Typ eines Objekts zurück

Comment Gibt eine Meldung in der linken oberen Ecke des Preischarts aus

CryptEncode Wandelt Daten eines Quell-Arrays in ein Empfänger-Array anhand der angegebenen Methode um

CryptDecode Führt eine Rückumwandlung der Daten eines Arrays aus

DebugBreak Programmhaltepunkt beim Debugging

ExpertRemove Stoppt den Expert Advisor und entfernt ihn vom Chart

GetPointer Gibt den Anzeiger des Objektes zurück.

GetTickCount Gibt die Anzahl der Millisekunden zurück, die seit dem Start des Systems vergangen sind

GetTickCount64 Gibt die Anzahl der Millisekunden zurück, die seit dem Start des Systems vergangen sind

GetMicrosecondCount Gibt die Anzahl der Mikrosekunden zurück, die seit dem Start eines MQL5-Programms vergangen sind

MessageBox Erzeugt und exponiert Meldungsfenster und auch verwaltet es

PeriodSeconds Gibt Sekundenanzahl in der Periode zurück

PlaySound Spielt Audiodatei ab

Print Gibt die Meldung ins Magazin aus

PrintFormat Formatiert und druckt Schriftsatz und Werte in die Log-Datei aus entsprechend dem vorgegebenen Format

ResetLastError Stellt den Wert der vorbestimmten Variable _LastError auf Null

ResourceCreate Erstellt eine Ressource eines Bildes basierend auf dem Datensatz

ResourceSave Speichert die Ressource in eine angegebene Datei

SetUserError Stellt die Vorbestimmte Variable _LastError in Wert ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError Setzt den Fehlercode, den ein Prozess des Terminals bei seiner Beendigung zurückgibt

Sleep Hemmt die Ausführung des laufenden Experten oder Script für bestimmte Zeit

TerminalClose Sendet dem Terminal Adressbefehl, Arbeit zu beenden

TesterHideIndicators Aktiviert den Modus zum Anzeigen/Ausblenden von Indikatoren, die in einem Expert Advisor verwendet werden

TesterStatistics Es gibt den Wert der statistischen Parameter, der nach Testergebnisse berechnet ist, zurück

TesterStop Erteilt den Befehl die Programmausführung von Tests zu beenden.

TesterDeposit Eine spezielle Funktion, die während eines Tests Einzahlungen emuliert

TesterWithdrawal Sonderfunktion für Emulation der Geldabhebungen beim Testen

TranslateKey Gibt ein Unicode-Zeichen nach dem virtuellen Tastencode