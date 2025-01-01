DokumentationKategorien
DXContextClearColors

Setzt die angegebene Farbe für alle Pixel im Puffer für das Rendern.

bool  DXContextClearColors(
   int              context,      // Handle des grafischen Kontextes
   const DXVector&  color         // Farbe
   );

Parameter

context

[in]  Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.

color

[in]  Farbe für das Rendern.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Funktion DXContextClearColors() kann verwendet werden, um die Farbe des Puffers vor dem Rendern des nächsten Frames zu löschen.