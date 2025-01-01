Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXContextClearColors
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextClearColors
Setzt die angegebene Farbe für alle Pixel im Puffer für das Rendern.
bool DXContextClearColors(
Parameter
context
[in] Handle des grafischen Kontextes, das mit DXContextCreate() erstellt wurde.
color
[in] Farbe für das Rendern.
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Die Funktion DXContextClearColors() kann verwendet werden, um die Farbe des Puffers vor dem Rendern des nächsten Frames zu löschen.