|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- handle des aktuellen Charts erhalten
long handle=ChartID();
string comm="";
if(handle>0) // wenn dies gelingt, zusätzlich einrichten
{
//--- Autoscroll deaktivieren
ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
//--- eine Verschiebung von der rechten Chart-Grenze setzen
ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
//--- Candlesticks ziehen
ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);
//--- Anzeige-Modus für Tick-Volumen einstellen
ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);
//--- einen Text vorzubereiten, um in Comment() anzuzeigen
comm="10 Balken nach rechts von Anfang der Geschichte scrollen";
//--- Kommentar anzeigen
Comment(comm);
//--- 10 Balken nach rechts von Anfang der Geschichte scrollen
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);
//--- erhalten wir die Nummer des ersten Balken, der auf dem Chart sichtbar ist (Nummerierung wie in Zeitreihen)
long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
//--- Zeilenvorschubzeichen hinzufügen
comm=comm+"\r\n";
//--- Kommentar hinzufügen
comm=comm+"Der erste Balken auf dem Chart hat Nummer "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
//--- Kommentar anzeigen
Comment(comm);
//--- 5 Sekunden warten, um zu sehen, wie das Chart bewegt
Sleep(5000);
//--- Kommentar hinzufügen
comm=comm+"\r\n"+"10 Balken nach links von der rechten Chart-Grenze scrollen";
Comment(comm);
//--- 10 Balken nach links von der rechten Chart-Grenze scrollen
ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);
//--- erhalten wir die Nummer des ersten Balken, der auf dem Chart sichtbar ist (Nummerierung wie in Zeitreihen)
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"Der erste Balken auf dem Chart hat Nummer "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- 5 Sekunden warten, um zu sehen, wie das Chart bewegt
Sleep(5000);
//--- neuen Block von Chart-Scrollen
comm=comm+"\r\n"+"300 Balken nach rechts von Anfang der Geschichte scrollen";
Comment(comm);
//--- 300 Balken nach rechts von Anfang der Geschichte scrollen
ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"Der erste Balken auf dem Chart hat Nummer "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
//--- 5 Sekunden warten, um zu sehen, wie das Chart bewegt
Sleep(5000);
//--- neuen Block von Chart-Scrollen
comm=comm+"\r\n"+"300 Balken nach links von der rechten Chart-Grenze scrollen";
Comment(comm);
//--- 300 Balken nach links von der rechten Chart-Grenze scrollen
ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);
first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
comm=comm+"\r\n";
comm=comm+"Der erste Balken auf dem Chart hat Nummer "+IntegerToString(first_bar)+"\r\n";
Comment(comm);
}
;}