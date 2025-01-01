//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- handle des aktuellen Charts erhalten

long handle=ChartID();

string comm="";

if(handle>0) // wenn dies gelingt, zusätzlich einrichten

{

//--- Autoscroll deaktivieren

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- eine Verschiebung von der rechten Chart-Grenze setzen

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- Candlesticks ziehen

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- Anzeige-Modus für Tick-Volumen einstellen

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);



//--- einen Text vorzubereiten, um in Comment() anzuzeigen

comm="10 Balken nach rechts von Anfang der Geschichte scrollen";

//--- Kommentar anzeigen

Comment(comm);

//--- 10 Balken nach rechts von Anfang der Geschichte scrollen

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);

//--- erhalten wir die Nummer des ersten Balken, der auf dem Chart sichtbar ist (Nummerierung wie in Zeitreihen)

long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

//--- Zeilenvorschubzeichen hinzufügen

comm=comm+"\r

";

//--- Kommentar hinzufügen

comm=comm+"Der erste Balken auf dem Chart hat Nummer "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

//--- Kommentar anzeigen

Comment(comm);

//--- 5 Sekunden warten, um zu sehen, wie das Chart bewegt

Sleep(5000);



//--- Kommentar hinzufügen

comm=comm+"\r

"+"10 Balken nach links von der rechten Chart-Grenze scrollen";

Comment(comm);

//--- 10 Balken nach links von der rechten Chart-Grenze scrollen

ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);

//--- erhalten wir die Nummer des ersten Balken, der auf dem Chart sichtbar ist (Nummerierung wie in Zeitreihen)

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"Der erste Balken auf dem Chart hat Nummer "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- 5 Sekunden warten, um zu sehen, wie das Chart bewegt

Sleep(5000);



//--- neuen Block von Chart-Scrollen

comm=comm+"\r

"+"300 Balken nach rechts von Anfang der Geschichte scrollen";

Comment(comm);

//--- 300 Balken nach rechts von Anfang der Geschichte scrollen

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"Der erste Balken auf dem Chart hat Nummer "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- 5 Sekunden warten, um zu sehen, wie das Chart bewegt

Sleep(5000);



//--- neuen Block von Chart-Scrollen

comm=comm+"\r

"+"300 Balken nach links von der rechten Chart-Grenze scrollen";

Comment(comm);

//--- 300 Balken nach links von der rechten Chart-Grenze scrollen

ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"Der erste Balken auf dem Chart hat Nummer "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

}

;}