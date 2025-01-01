Operationen mit Charts

Funktionen zum Setzen der Eigenschaften eines Charts (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) sind asynchron und werden für das Senden von Aktualisierungsbefehlen an das Chart verwendet. Werden diese Funktionen erfolgreich ausgeführt, wird der Befehl zur Warteschlange der Ereignisse des Charts hinzugefügt. Die Änderungen der Eigenschaften werden in der Reihenfolge der Verarbeitung der Ereignisse des Charts implementiert.

Aus diesem Grund sollte man keine sofortige Aktualisierung des Charts nach dem Aufruf asynchroner Funktionen erwarten. Für eine erzwungene Aktualisierung der Ansicht und der Eigenschaften des Charts verwenden Sie die Funktion ChartRedraw().