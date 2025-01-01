- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Operationen mit Charts
Funktionen zum Setzen der Eigenschaften eines Charts (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) sind asynchron und werden für das Senden von Aktualisierungsbefehlen an das Chart verwendet. Werden diese Funktionen erfolgreich ausgeführt, wird der Befehl zur Warteschlange der Ereignisse des Charts hinzugefügt. Die Änderungen der Eigenschaften werden in der Reihenfolge der Verarbeitung der Ereignisse des Charts implementiert.
Aus diesem Grund sollte man keine sofortige Aktualisierung des Charts nach dem Aufruf asynchroner Funktionen erwarten. Für eine erzwungene Aktualisierung der Ansicht und der Eigenschaften des Charts verwenden Sie die Funktion ChartRedraw().
|
Funktion
|
Massnahme
|
Wendet ein Template auf das angegebene Chart aus der angegebenen Datei an
|
Speichert aktuelle Chart-Einstellungen in einem Template mit dem angegebenen Namen
|
Gibt die Nummer des Unterfensters zurück, in welchem der Indikator gezeichnet wird
|
Konvertiert die Koordinaten eines Charts von der Darstellung Zeit/Geld in X- und Y-Koordinaten
|
Konvertiert die X- und Y-Koordinaten eines Charts in Zeit und Preis
|
Öffnet ein neues Chart mit dem angegebenen Symbol und Periode
|
Schließt das angegebene Chart
|
Gibt den Identifikator des ersten Charts des Terminals zurück
|
Gibt den Identifikator des Charts zurück, der auf das angegebene Chart folgt
|
Gibt den Symbolnamen des angegebenen Charts zurück
|
Gibt den Wert der Periode des angegebenen Charts zurück
|
Erzwingt das Neuzeichnen des angegebenen Charts
|
Setzt den double Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts
|
Setzt den integer Wert (datetime, int, color, bool oder char) der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts
|
Setzt den string Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts
|
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts zurück
|
Gibt den integer Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts zurück
|
Gibt den string Wert der entsprechenden Eigenschaft des angegebenen Charts zurück
|
Verschiebt den angegebenen Chart um die angegebene Anzahl der Balken hinsichtlich der angegebenen Position des Charts
|
Gibt den Indikator des aktuellen Charts zurück
|
Fügt den Indikator mit dem angegebenen Handle zum angegebenen Chartfenster hinzu
|
Löscht den Indikator mit dem angegebenen Namen vom angegebenen Chartfenster
|
Gibt das Handle des Indikators mit dem angegebenen Kurznamen im angegebenen Chartfenster zurück
|
Gibt den Kurznamen des Indikators nach der Nummer in der Liste der Indikatoren im angegebenen Chartfenster zurück
|
Gibt die Anzahl aller Indikatoren im angegebenen Chartfenster zurück
|
Gibt die Nummer des Unterfensters zurück, in das der Expert Advisor, Skript, Objekt oder Indikator platziert worden sind
|
Gibt die Preiskoordinate des Punktes zurück, in den das Script oder der Expert Advisor platziert worden sind
|
Gibt die Preiskoordinate des Punktes zurück, in den der Expert Advisor oder das Script platziert worden sind
|
Gibt die X-Koordinate des Punktes zurück, in den der Expert Advisor oder das Script platziert worden sind
|
Gibt die Y-Koordinate des Punktes zurück, in den der Expert Advisor oder das Script platziert worden sind
|
Ändert die Werte des Symbols und der Periode des angegebenen Charts
|
Macht einen Screenshot des angegebenen Charts in Format GIF, PNG oder BMP je nach angegebener Erweiterung