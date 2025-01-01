DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Arbeiten mit DirectXDXRelease 

DXRelease

Gibt ein Handle frei.

bool  DXRelease(
   int  handle      // Handle 
   );

Parameter

context

[in]  das freizugebende Handle.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Alle erstellten Handle, die nicht mehr verwendet werden, sollten explizit durch die Funktion DXRelease() freigegeben werden.