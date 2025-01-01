- StringAdd
StringLen
Gibt die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette zurück.
int StringLen(
Parameter
string_value
[in] Zeichenkette für die Berechnung der Länge.
Rückgabewert
Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette ohne Null am Ende.
Beispiel:
void OnStart()
