StringLen 

StringLen

Gibt die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette zurück.

int  StringLen(
   string  string_value      // Zeichenkette 
   );

Parameter

string_value

[in]  Zeichenkette für die Berechnung der Länge.

Rückgabewert

Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette ohne Null am Ende.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- die Testzeichenfolge definieren
   string text="123456789012345";
//--- die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette ermitteln
   int str_len=StringLen(text);
//--- die Zeichenkette und die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette im Protokoll ausgeben
   PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'"str_lentext);
   
  /*
  Ergebnis
   The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'
  */
  }

Siehe auch

StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray