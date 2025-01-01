StringLen

Gibt die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette zurück.

int StringLen(

string string_value

);

Parameter

string_value

[in] Zeichenkette für die Berechnung der Länge.

Rückgabewert

Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette ohne Null am Ende.

Beispiel:

void OnStart()

{

//--- die Testzeichenfolge definieren

string text="123456789012345";

//--- die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette ermitteln

int str_len=StringLen(text);

//--- die Zeichenkette und die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette im Protokoll ausgeben

PrintFormat("The StringLen() function returned the value of %d chars in string: '%s'", str_len, text);



/*

Ergebnis

The StringLen() function returned the value of 15 chars in string: '123456789012345'

*/

}

Siehe auch

StringBufferLen, StringTrimLeft, StringTrimRight, StringToCharArray, StringToShortArray