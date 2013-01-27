Das MetaTrader-Modul für die Integration mit Python

MQL5 wurde für die Entwicklung von leistungsstarken Handelsanwendungen an den Finanzmärkten entwickelt und ist beispiellos unter anderen spezialisierten Sprachen, die im algorithmischen Handel eingesetzt werden. Die Syntax und Geschwindigkeit von MQL5-Programmen sind so nah wie möglich an С++, es gibt Unterstützung für OpenCL und Integration mit MS Visual Studio. Die Bibliotheken Statistics, fuzzy logic und ALGLIB sind ebenfalls verfügbar. Die MetaEditor-Entwicklungsumgebung bietet native Unterstützung für .NET-Bibliotheken mit "intelligentem" Funktionsimport, wodurch die Entwicklung spezieller Wrapper entfällt. C++-DLLs von Drittanbietern können ebenfalls verwendet werden. С++ Quellcodedateien (CPP und H) können direkt aus dem Editor heraus bearbeitet und in eine DLL kompiliert werden. Microsoft Visual Studio, das auf dem PC des Benutzers installiert ist, kann dafür verwendet werden.

Python ist eine moderne High-Level-Programmiersprache zur Entwicklung von Skripten und Anwendungen. Es enthält mehrere Bibliotheken für maschinelles Lernen, Prozessautomatisierung sowie Datenanalyse und Visualisierung.

Das MetaTrader-Paket für Python wurde für das komfortable und schnelle Abrufen von Austauschdaten über das Interprozessorkommunikation direkt vom MetaTrader 5 Terminal aus entwickelt. Die so erhaltenen Daten können für statistische Berechnungen und maschinelles Lernen weiterverwendet werden.

Installieren des Pakets von der Kommandozeile:

pip install MetaTrader5

Updating the package from the command line:

pip install --upgrade MetaTrader5

Funktionen zur Integration von MetaTrader 5 und Python

Funktion Aktion initialize Stellt eine Verbindung mit dem MetaTrader 5 Terminal her login Verbinden mit einem Handelskonto mit den angegebenen Parametern shutdown Schließt die vorher hergestellte Verbindung zu MetaTrader 5 Terminal wieder version Rückgabe der Version des MetaTrader 5 Terminals last_error Datenrückgabe des letzten Fehlers account_info Informationsabruf des aktuellen Handelskontos terminal_Info Abfrage des Status' und der Parameter des verbundenen MetaTrader 5 Terminals symbols_total Abrufen der Anzahl aller Finanzinstrumente des MetaTrader 5 Terminals symbols_get Abrufen aller Finanzinstrumente des MetaTrader 5 Terminals symbol_info Abrufen der Daten des angegebenen Finanzinstruments symbol_info_tick Abrufen des letzten Ticks des angegebenen Finanzinstruments symbol_select Auswahl eines Symbols im Fenster MarketWatch oder es aus demselben entfernen market_book_add Abonniert das MetaTrader 5-Terminal auf die Markttiefe-Änderungsereignisse für ein angegebenes Symbol market_book_get Gibt ein Tupel aus BookInfo mit den Einträgen der Markttiefe für das angegebene Symbol zurück market_book_release Beenden des Abonnements der Markttiefe des MetaTrader 5-Terminals für ein bestimmtes Symbol ab copy_rates_from Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Datum copy_rates_from_pos Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Index copyrates_range Abrufen der Bars der angegebenen Zeitspanne vom MetaTrader 5 Terminal copy_ticks_from Abrufen der Ticks vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Datum copy_ticks_range Abrufen der Ticks der angegebenen Zeitspanne vom MetaTrader 5 Terminal orders_total Abrufen der Anzahl der aktiven Orders. orders_get Abrufen der aktiven Orders mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu filtern order_calc_margin Rückgabe der Marge in der Kontowährung zur Durchführung der angegebenen Handelsoperation order_calc_profit Rückgabe des Gewinns in Kontowährung für die angegebene Handelsoperation order_check Prüfen, ob die Geldmittel ausreichen für die angestrebte Handelsoperation order_send Senden einer Anfrage zur Durchführung einer Handelsoperation. positions_total Abrufen der Anzahl der offenen Positionen positions_get Abrufen der offenen Positionen, mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu filtern history_orders_total Abrufen der Anzahl der Orders in der Handelshistorie innerhalb des angegebenen Intervalls history_orders_get Abrufen der Orders in der Handelshistorie, mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu filtern history_deals_total Abrufen der Anzahl der Deals in der Handelshistorie innerhalb des angegebenen Intervalls history_deals_get Abrufen der Deals in der Handelshistorie, mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu filtern

Beispiel einer Verbindung von Python zum MetaTrader 5

Holen Sie sich die letzte Version von Python 3.8 von https://www.python.org/downloads/windows Beim Installieren von Python prüfen Sie "Add Python 3.8 to PATH%", damit Sie die Python-Skripts aus der Kommandozeile heraus starten können. Installieren des MetaTrader 5 Moduls aus der Kommandozeile

pip install MetaTrader5

Hinzufügen der Pakete von matplotlib und pandas

pip install matplotlib

pip install pandas

Starten des Testskripts

from datetime import datetime

import matplotlib.pyplot as plt

import pandas as pd

from pandas.plotting import register_matplotlib_converters

register_matplotlib_converters()

import MetaTrader5 as mt5



# mit MetaTrader 5 verbinden

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed")

mt5.shutdown()



# Abfrage des Status und der Parameter der Verbindung

print(mt5.terminal_info())

# Abrufen der Version des MetaTrader 5

print(mt5.version())



# Abrufen von 1000 Ticks von EURAUD

euraud_ticks = mt5.copy_ticks_from("EURAUD", datetime(2020,1,28,13), 1000, mt5.COPY_TICKS_ALL)

# Abrufen von Ticks von AUDUSD zwischen 2019.04.01 13:00 - 2019.04.02 13:00

audusd_ticks = mt5.copy_ticks_range("AUDUSD", datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13), mt5.COPY_TICKS_ALL)



# Abrufen der Bars eines anderen Symbols auf verschiedenen Wegen

eurusd_rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,28,13), 1000)

eurgbp_rates = mt5.copy_rates_from_pos("EURGBP", mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)

eurcad_rates = mt5.copy_rates_range("EURCAD", mt5.TIMEFRAME_M1, datetime(2020,1,27,13), datetime(2020,1,28,13))



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()



# Daten

print('euraud_ticks(', len(euraud_ticks), ')')

for val in euraud_ticks[:10]: print(val)



print('audusd_ticks(', len(audusd_ticks), ')')

for val in audusd_ticks[:10]: print(val)



print('eurusd_rates(', len(eurusd_rates), ')')

for val in eurusd_rates[:10]: print(val)



print('eurgbp_rates(', len(eurgbp_rates), ')')

for val in eurgbp_rates[:10]: print(val)



print('eurcad_rates(', len(eurcad_rates), ')')

for val in eurcad_rates[:10]: print(val)



#ANZEIGEN

# Erstellen von DataFrame aus den erhaltenen Daten

ticks_frame = pd.DataFrame(euraud_ticks)

# Konvertieren der Zeit in Sekunden im Datumsformat

ticks_frame['time']=pd.to_datetime(ticks_frame['time'], unit='s')

# Ticks anzeigen auf dem Chart

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['ask'], 'r-', label='ask')

plt.plot(ticks_frame['time'], ticks_frame['bid'], 'b-', label='bid')



# Anzeigen der Legende

plt.legend(loc='upper left')



# Hinzufügen des Headers

plt.title('EURAUD ticks')



# Anzeigen des Charts

plt.show()

Abrufen der Daten und des Charts

