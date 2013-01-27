- initialize
Das MetaTrader-Modul für die Integration mit Python
MQL5 wurde für die Entwicklung von leistungsstarken Handelsanwendungen an den Finanzmärkten entwickelt und ist beispiellos unter anderen spezialisierten Sprachen, die im algorithmischen Handel eingesetzt werden. Die Syntax und Geschwindigkeit von MQL5-Programmen sind so nah wie möglich an С++, es gibt Unterstützung für OpenCL und Integration mit MS Visual Studio. Die Bibliotheken Statistics, fuzzy logic und ALGLIB sind ebenfalls verfügbar. Die MetaEditor-Entwicklungsumgebung bietet native Unterstützung für .NET-Bibliotheken mit "intelligentem" Funktionsimport, wodurch die Entwicklung spezieller Wrapper entfällt. C++-DLLs von Drittanbietern können ebenfalls verwendet werden. С++ Quellcodedateien (CPP und H) können direkt aus dem Editor heraus bearbeitet und in eine DLL kompiliert werden. Microsoft Visual Studio, das auf dem PC des Benutzers installiert ist, kann dafür verwendet werden.
Python ist eine moderne High-Level-Programmiersprache zur Entwicklung von Skripten und Anwendungen. Es enthält mehrere Bibliotheken für maschinelles Lernen, Prozessautomatisierung sowie Datenanalyse und Visualisierung.
Das MetaTrader-Paket für Python wurde für das komfortable und schnelle Abrufen von Austauschdaten über das Interprozessorkommunikation direkt vom MetaTrader 5 Terminal aus entwickelt. Die so erhaltenen Daten können für statistische Berechnungen und maschinelles Lernen weiterverwendet werden.
Installieren des Pakets von der Kommandozeile:
|
pip install MetaTrader5
Updating the package from the command line:
|
pip install --upgrade MetaTrader5
Funktionen zur Integration von MetaTrader 5 und Python
|
Funktion
|
Aktion
|
Stellt eine Verbindung mit dem MetaTrader 5 Terminal her
|
Verbinden mit einem Handelskonto mit den angegebenen Parametern
|
Schließt die vorher hergestellte Verbindung zu MetaTrader 5 Terminal wieder
|
Rückgabe der Version des MetaTrader 5 Terminals
|
Datenrückgabe des letzten Fehlers
|
Informationsabruf des aktuellen Handelskontos
|
Abfrage des Status' und der Parameter des verbundenen MetaTrader 5 Terminals
|
Abrufen der Anzahl aller Finanzinstrumente des MetaTrader 5 Terminals
|
Abrufen aller Finanzinstrumente des MetaTrader 5 Terminals
|
Abrufen der Daten des angegebenen Finanzinstruments
|
Abrufen des letzten Ticks des angegebenen Finanzinstruments
|
Auswahl eines Symbols im Fenster MarketWatch oder es aus demselben entfernen
|
Abonniert das MetaTrader 5-Terminal auf die Markttiefe-Änderungsereignisse für ein angegebenes Symbol
|
Gibt ein Tupel aus BookInfo mit den Einträgen der Markttiefe für das angegebene Symbol zurück
|
Beenden des Abonnements der Markttiefe des MetaTrader 5-Terminals für ein bestimmtes Symbol ab
|
Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Datum
|
Abrufen der Bars vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Index
|
Abrufen der Bars der angegebenen Zeitspanne vom MetaTrader 5 Terminal
|
Abrufen der Ticks vom MetaTrader 5 Terminal, beginnend mit dem angegebenen Datum
|
Abrufen der Ticks der angegebenen Zeitspanne vom MetaTrader 5 Terminal
|
Abrufen der Anzahl der aktiven Orders.
|
Abrufen der aktiven Orders mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu filtern
|
Rückgabe der Marge in der Kontowährung zur Durchführung der angegebenen Handelsoperation
|
Rückgabe des Gewinns in Kontowährung für die angegebene Handelsoperation
|
Prüfen, ob die Geldmittel ausreichen für die angestrebte Handelsoperation
|
Senden einer Anfrage zur Durchführung einer Handelsoperation.
|
Abrufen der Anzahl der offenen Positionen
|
Abrufen der offenen Positionen, mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu filtern
|
Abrufen der Anzahl der Orders in der Handelshistorie innerhalb des angegebenen Intervalls
|
Abrufen der Orders in der Handelshistorie, mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu filtern
|
Abrufen der Anzahl der Deals in der Handelshistorie innerhalb des angegebenen Intervalls
|
Abrufen der Deals in der Handelshistorie, mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu filtern
Beispiel einer Verbindung von Python zum MetaTrader 5
- Holen Sie sich die letzte Version von Python 3.8 von https://www.python.org/downloads/windows
- Beim Installieren von Python prüfen Sie "Add Python 3.8 to PATH%", damit Sie die Python-Skripts aus der Kommandozeile heraus starten können.
- Installieren des MetaTrader 5 Moduls aus der Kommandozeile
|
pip install MetaTrader5
- Hinzufügen der Pakete von matplotlib und pandas
|
pip install matplotlib
- Starten des Testskripts
|
from datetime import datetime
- Abrufen der Daten und des Charts
|
[2, 'MetaQuotes-Demo', '16167573']