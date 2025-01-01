DokumentationKategorien
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der entsprechenden Indikatorlinie vor. Eigenschaft des Indikators muss des Typs double sein.

bool  PlotIndexSetDouble(
   int     plot_index,     // Index des graphischen Stils 
   int     prop_id,        // Identifikator der Eigenschaft 
   double  prop_value      // der eingestellte Wert 
   );

Parameter

plot_index

[in]  Index der graphischen Darstellung

prop_id

[in]  Identifikator der Indikatoreigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE sein.

prop_value

[in]  Wert der Eigenschaft.

Rückgabewert

Bei der erfolgreichen Durchführung gibt true zurück, anderenfalls false.