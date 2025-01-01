Nachschlagewerk MQL5BenutzerindikatorenPlotIndexSetDouble
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft der entsprechenden Indikatorlinie vor. Eigenschaft des Indikators muss des Typs double sein.
|
bool PlotIndexSetDouble(
Parameter
plot_index
[in] Index der graphischen Darstellung
prop_id
[in] Identifikator der Indikatoreigenschaft. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_PLOT_PROPERTY_DOUBLE sein.
prop_value
[in] Wert der Eigenschaft.
Rückgabewert
Bei der erfolgreichen Durchführung gibt true zurück, anderenfalls false.