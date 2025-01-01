Symbol

Gibt den Symbolname des aktuellen Charts zurück.

string Symbol();

Rückgabewert

Wert der Systemvariable _Symbol, in der der Symbolname des aktuellen Charts aufbewahren wird.

Hinweis

Im Gegensatz zu Expert Advisors, Indikatoren und Skripten sind die Dienste nicht an ein bestimmtes Chart gebunden. Daher gibt in einem Dienst die Funktion Symbol() eine leere Zeichenkette ("") zurück.

Beispiel: