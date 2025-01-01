DokumentationKategorien
Gibt den Symbolname des aktuellen Charts zurück.

string  Symbol();

Rückgabewert

Wert der Systemvariable _Symbol, in der der Symbolname des aktuellen Charts aufbewahren wird.

Hinweis

Im Gegensatz zu Expert Advisors, Indikatoren und Skripten sind die Dienste nicht an ein bestimmtes Chart gebunden. Daher gibt in einem Dienst die Funktion Symbol() eine leere Zeichenkette ("") zurück.

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Abrufen des aktuellen Symbolnamens
   string name = Symbol();
   
//--- sende die erhaltenen Daten an das Journal
   PrintFormat("Current chart symbol name: '%s'"name);
   /*
  Ergebnis
   Current chart symbol name: 'EURUSD'
   */
  }