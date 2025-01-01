Wie man ein zyklusbasiertes Handelssystem aufbaut und optimiert (Detrended Price Oscillator – DPO)
Dieser Artikel erklärt, wie man ein Handelssystem mit dem Detrended Price Oscillator (DPO) in MQL5 entwickelt und optimiert. Er umreißt die Kernlogik des Indikators und zeigt, wie er kurzfristige Zyklen erkennt, indem er langfristige Trends herausfiltert. Anhand einer Reihe von Schritt-für-Schritt-Beispielen und einfachen Strategien lernen die Leser, wie man den Code erstellt, Ein- und Ausstiegssignale definiert und Backtests durchführt. Schließlich werden praktische Optimierungsmethoden vorgestellt, um die Leistung zu verbessern und das System an die sich ändernden Marktbedingungen anzupassen.
Vereinfachen von Datenbanken in MQL5 (Teil 2): Verwendung von Metaprogrammierung zur Erstellung von Entitäten
Wir haben die fortgeschrittene Verwendung von #define für die Metaprogrammierung in MQL5 erforscht, indem wir Entitäten erstellt haben, die Tabellen und Spaltenmetadaten (Typ, Primärschlüssel, Autoinkrement, Nullbarkeit usw.) darstellen. Wir haben diese Definitionen in TickORM.mqh zentralisiert, wodurch die Generierung von Metadatenklassen automatisiert und der Weg für eine effiziente Datenmanipulation durch den ORM geebnet wird, ohne dass SQL manuell geschrieben werden muss.
Pipelines in MQL5
In diesem Beitrag befassen wir uns mit einem wichtigen Schritt der Datenaufbereitung für das maschinelle Lernen, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Pipelines für die Datenvorverarbeitung. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine rationalisierte Abfolge von Datenumwandlungsschritten, mit denen Rohdaten aufbereitet werden, bevor sie in ein Modell eingespeist werden. So uninteressant dies für den Laien auch erscheinen mag, diese „Datenstandardisierung“ spart nicht nur Trainingszeit und Ausführungskosten, sondern trägt auch zu einer besseren Generalisierung bei. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf einige SCIKIT-LEARN Vorverarbeitungsfunktionen, und während wir den MQL5-Assistenten nicht ausnutzen, werden wir in späteren Artikeln darauf zurückkommen.
Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 4): Überwindung des irreduziblen Fehlers durch mehrere Prognosehorizonte
Maschinelles Lernen wird oft durch die Brille der Statistik oder der linearen Algebra betrachtet, aber dieser Artikel betont eine geometrische Perspektive der Modellvorhersagen. Sie zeigt, dass sich die Modelle dem Ziel nicht wirklich annähern, sondern es auf ein neues Koordinatensystem abbilden, was zu einer inhärenten Fehlausrichtung führt, die irreduzible Fehler zur Folge hat. In dem Artikel wird vorgeschlagen, dass mehrstufige Vorhersagen, bei denen die Prognosen des Modells über verschiedene Zeithorizonte hinweg verglichen werden, einen effektiveren Ansatz darstellen als direkte Vergleiche mit dem Ziel. Durch die Anwendung dieser Methode auf ein Handelsmodell zeigt der Artikel erhebliche Verbesserungen der Rentabilität und Genauigkeit, ohne das zugrunde liegende Modell zu verändern.
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 41): Aufbau eines statistischen Preis-Level EA in MQL5
Die Statistik war schon immer das Herzstück der Finanzanalyse. Laut Definition ist Statistik die Disziplin, die sich mit dem Sammeln, Analysieren, Interpretieren und Darstellen von Daten auf sinnvolle Weise befasst. Stellen Sie sich nun vor, dasselbe Rahmenwerk auf Kerzen anzuwenden – und die rohe Preisbewegung in messbare Erkenntnisse zu verdichten. Wie hilfreich wäre es, für einen bestimmten Zeitraum die zentrale Tendenz, die Streuung und die Verteilung des Marktverhaltens zu kennen? In diesem Artikel stellen wir genau diesen Ansatz vor und zeigen, wie statistische Methoden Kerzendaten in klare, umsetzbare Signale verwandeln können.
Einführung in MQL5 (Teil 21): Automatisiertes Erkennen von harmonischen Mustern
Lernen Sie, wie Sie das harmonische Muster von Gartley im MetaTrader 5 mit MQL5 erkennen und anzeigen können. In diesem Artikel wird jeder Schritt des Prozesses erläutert, von der Identifizierung der Umkehrpunkte über die Anwendung der Fibonacci-Ratios bis hin zur Darstellung des gesamten Musters auf dem Chart zur eindeutigen visuellen Bestätigung.
Vom Neuling zum Experten: Implementierung von Fibonacci-Strategien im Post-NFP-Handel
Auf den Finanzmärkten gehören die Gesetze des Retracement nach wie vor zu den unbestreitbaren Kräften. Als Faustregel gilt, dass die Kurse immer zurückgehen werden – sei es bei großen Bewegungen oder sogar innerhalb kleinster Tick-Muster, die oft als Zickzack erscheinen. Das Retracement-Muster selbst steht jedoch nie fest; es bleibt ungewiss und unterliegt der Antizipation. Diese Ungewissheit erklärt, warum sich Händler auf mehrere Fibonacci-Niveaus verlassen, von denen jedes eine bestimmte Wahrscheinlichkeit des Einflusses hat. In diesem Beitrag stellen wir eine verfeinerte Strategie vor, die Fibonacci-Techniken anwendet, um die Herausforderungen des Handels kurz nach der Ankündigung wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse zu bewältigen. Durch die Kombination von Retracement-Prinzipien mit ereignisgesteuertem Marktverhalten wollen wir zuverlässigere Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten aufdecken. Nehmen Sie an der vollständigen Diskussion teil und erfahren Sie, wie Fibonacci für den Handel nach Ereignissen angepasst werden kann.
Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 32): Erstellung eines Price Action 5 Drives des harmonischen Mustersystems
In diesem Artikel entwickeln wir ein 5-Drives-Mustersystem in MQL5, das steigende und fallende harmonische 5-Drives-Muster unter Verwendung von Umkehrpunkten und Fibonacci-Verhältnissen identifiziert und Handelsgeschäfte mit anpassbaren Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf vom Nutzer ausgewählten Optionen ausführt. Wir verbessern den Einblick des Händlers mit visuellem Feedback durch Chart-Objekte wie Dreiecke, Trendlinien und Beschriftungen, um die A-B-C-D-E-F-Musterstruktur klar darzustellen.
Den Marktstimmungsindikator automatisieren
In diesem Artikel entwickeln wir einen nutzerdefinierten Indikator für die Marktstimmung, um die Bedingungen in aufwärts, abwärts, mehr und weniger Risiko oder neutral zu klassifizieren. Der Expert Advisor liefert Echtzeit-Einblicke in die vorherrschende Stimmung und vereinfacht den Analyseprozess für aktuelle Markttrends oder -richtungen.
Beherrschung der Fair Value Gaps: Bildung, Logik und automatisierter Handel von Ausbrüchen und Marktstrukturverschiebungen
Dies ist ein Artikel, den ich geschrieben habe, um Fair Value Gaps, ihre Entstehungslogik und den automatisierten Handel von Ausbrüchen und Marktstrukturverschiebungen zu erläutern und zu erklären.
Aufbau von KI-gesteuerten Handelssystemen in MQL5 (Teil 1): Implementierung der JSON-Verarbeitung für KI-APIs
In diesem Artikel entwickeln wir ein System des JSON-Parsing in MQL5, um den Datenaustausch für die KI-API-Integration zu handhaben, wobei wir uns auf eine JSON-Klasse zur Verarbeitung von JSON-Strukturen konzentrieren. Wir implementieren Methoden zur Serialisierung und Deserialisierung von JSON-Daten, die verschiedene Datentypen wie Strings, Zahlen und Objekte unterstützen. Dies ist für die Kommunikation mit KI-Diensten wie ChatGPT unerlässlich und ermöglicht zukünftige KI-gesteuerte Handelssysteme, indem es eine genaue Datenverarbeitung und -manipulation gewährleistet.
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 40): Markt-DNA-Pass
In diesem Artikel wird die einzigartige Identität der einzelnen Währungspaare anhand ihrer historischen Kursentwicklung untersucht. Inspiriert vom Konzept der genetischen DNA, die den individuellen Bauplan eines jeden Lebewesens kodiert, wenden wir einen ähnlichen Rahmen auf die Märkte an, indem wir die Kursentwicklung als „DNA“ eines jeden Paares betrachten. Durch die Aufschlüsselung struktureller Verhaltensweisen wie Volatilität, Schwankungen, Rückschritte, Ausschläge und Sitzungsmerkmale zeigt das Tool das zugrunde liegende Profil, das ein Paar von einem anderen unterscheidet. Dieser Ansatz bietet einen tieferen Einblick in das Marktverhalten und gibt Händlern eine strukturierte Methode an die Hand, um ihre Strategien auf die natürlichen Tendenzen der einzelnen Instrumente abzustimmen.
Aufbau von KI-gesteuerten Handelssystemen in MQL5 (Teil 2): Entwicklung eines ChatGPT-integrierten Programms mit Nutzeroberfläche
In diesem Artikel entwickeln wir ein in ChatGPT integriertes Programm in MQL5 mit einer Nutzeroberfläche, das das JSON-Parsing-Framework aus Teil 1 nutzt, um Prompts an die API von OpenAI zu senden und die Antworten auf einem MetaTrader 5-Chart anzuzeigen. Wir implementieren ein Dashboard mit einem Eingabefeld, einer Übermittlungsschaltfläche und einer Antwortanzeige, wobei wir die API-Kommunikation und den Textumbruch für die Nutzerinteraktion übernehmen.
Vom Neuling zum Experten: Animierte Nachrichtenüberschrift mit MQL5 (XI) – Korrelation im Nachrichtenhandel
In diesem Beitrag werden wir untersuchen, wie das Konzept der Finanzkorrelation angewendet werden kann, um die Entscheidungseffizienz beim Handel mit mehreren Symbolen während der Ankündigung wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse zu verbessern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bewältigung des erhöhten Risikos, das durch die erhöhte Volatilität bei der Veröffentlichung von Nachrichten entsteht.
Aufbau eines professionellen Handelssystems mit Heikin Ashi (Teil 2): Entwicklung eines EA
Dieser Artikel erklärt, wie man einen professionellen Heikin Ashi-basierten Expert Advisor (EA) in MQL5 entwickelt. Sie werden lernen, wie man Eingabeparameter, Enumerationen, Indikatoren und globale Variablen einrichtet und die zentrale Handelslogik implementiert. Sie können auch einen Backtest mit Gold durchführen, um Ihre Arbeit zu überprüfen.
Entwicklung eines nutzerdefinierten Indikators für die Kontoperformance-Matrix
Dieser Indikator fungiert als Disziplinierungsinstrument, indem er Kontokapital, Gewinn/Verlust und Drawdown in Echtzeit verfolgt und ein Performance-Dashboard anzeigt. Es kann den Händlern helfen, konsistent zu bleiben, übermäßiges Handeln zu vermeiden und die Regeln für die Anfechtung von Prop-Firmen einzuhalten.
Entwicklung von Handelsstrategien mit den Oszillatoren Parafrac und Parafrac V2: Einzeleintritt Performance Insights
In diesem Artikel werden der ParaFrac Oscillator und sein V2-Modell als Handelsinstrumente vorgestellt. Es werden drei Handelsstrategien vorgestellt, die mit Hilfe dieser Indikatoren entwickelt wurden. Jede Strategie wurde getestet und optimiert, um ihre Stärken und Schwächen zu ermitteln. Die vergleichende Analyse zeigte die Leistungsunterschiede zwischen dem Original und dem V2-Modell auf.
Der MQL5 Standard Library Explorer (Teil 1): Einführung in CTrade, CiMA, und CiATR
Die MQL5-Standardbibliothek spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Handelsalgorithmen für MetaTrader 5. In dieser Diskussionsreihe wollen wir seine Anwendung beherrschen, um die Erstellung effizienter Handelswerkzeuge für MetaTrader 5 zu vereinfachen. Zu diesen Tools gehören nutzerdefinierte Expert Advisors, Indikatoren und andere Hilfsmittel. Wir beginnen heute mit der Entwicklung eines trendfolgenden Expert Advisors unter Verwendung der Klassen CTrade, CiMA und CiATR. Dies ist ein besonders wichtiges Thema für alle – egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Entwickler sind. Nehmen Sie an dieser Diskussion teil und erfahren Sie mehr.
Entwicklung eines volatilitätsbasierten Ausbruchssystems
Das auf der Volatilität basierende Breakout-System identifiziert Marktbereiche und handelt dann, wenn der Preis über oder unter diese Niveaus bricht, gefiltert durch Volatilitätsmaße wie ATR. Dieser Ansatz hilft, starke Richtungsbewegungen zu erfassen.
Der Parafrac V2 Oszillator: Integration von Parabolic SAR mit Average True Range
Der Parafrac V2 Oszillator ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das den Parabolic SAR mit der Average True Range (ATR) integriert, um die Einschränkungen seines Vorgängers zu überwinden, der auf Fraktalen beruhte und anfällig für Signalspitzen war, die vorherige und aktuelle Signale überschatteten. Durch die Nutzung des ATR-Volatilitätsmaßes bietet die Version 2 eine sanftere, zuverlässigere Methode zur Erkennung von Trends, Umkehrungen und Divergenzen und hilft Händlern, Überlastung des Charts und Analyselähmungen zu vermeiden.
Dynamic Mode Decomposition angewandt auf univariate Zeitreihen in MQL5
Die Dynamic Mode Decomposition (DMD) ist eine Technik, die in der Regel auf hochdimensionale Datensätze angewendet wird. In diesem Artikel demonstrieren wir die Anwendung der DMD auf univariate Zeitreihen und zeigen, dass sie in der Lage ist, sowohl eine Reihe zu charakterisieren als auch Prognosen zu erstellen. Dabei werden wir die in MQL5 eingebaute Implementierung der Dynamic Mode Decomposition untersuchen und dabei besonderes Augenmerk auf die neue Matrixmethode DynamicModeDecomposition() legen.
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 38): Tick Buffer VWAP und Short-Window Imbalance Engine
In Teil 38 bauen wir ein produktionsreifes MT5-Überwachungspanel, das rohe Ticks in umsetzbare Signale umwandelt. Der EA puffert Tick-Daten, um VWAP auf Tick-Ebene, eine Ungleichgewichtsmetrik (Flow) in einen kurzzeitigen Fenster und ATR-basierte Positionsgrößen zu berechnen. Anschließend werden Spread, ATR und Flow mit flimmerarmen Balken visualisiert. Das System berechnet eine vorgeschlagene Losgröße und einen 1R-Stopp und gibt konfigurierbare Warnungen bei engen Spreads, starkem Flow und Randbedingungen aus. Der automatische Handel ist absichtlich deaktiviert; der Schwerpunkt liegt weiterhin auf einer robusten Signalgenerierung und einer sauberen Nutzererfahrung.
Selbstoptimierende Expert Advisors in MQL5 (Teil 14): Betrachtung von Datentransformationen als Tuning-Parameter unseres Feedback-Controllers
Die Vorverarbeitung ist ein leistungsstarker, aber schnell übersehener Tuning-Parameter. Es lebt im Schatten seiner größeren Brüder: Optimierer und glänzende Modellarchitekturen. Kleine prozentuale Verbesserungen können hier unverhältnismäßig große, sich verstärkende Auswirkungen auf Rentabilität und Risiko haben. Allzu oft wird diese weitgehend unerforschte Wissenschaft auf eine einfache Routine reduziert, die nur als Mittel zum Zweck gesehen wird, obwohl sie in Wirklichkeit der Ort ist, an dem ein Signal direkt verstärkt oder ebenso leicht zerstört werden kann.
Aufbau eines Handelssystems (Teil 3): Bestimmung des Mindestrisikoniveaus für realistische Gewinnziele
Das oberste Ziel eines jeden Händlers ist die Rentabilität. Deshalb setzen sich viele Händler bestimmte Gewinnziele, die sie innerhalb einer bestimmten Handelsperiode erreichen wollen. In diesem Artikel werden wir Monte-Carlo-Simulationen verwenden, um den optimalen Risikoprozentsatz pro Handel zu bestimmen, der erforderlich ist, um die Handelsziele zu erreichen. Die Ergebnisse helfen den Händlern zu beurteilen, ob ihre Gewinnziele realistisch oder zu ehrgeizig sind. Schließlich werden wir erörtern, welche Parameter angepasst werden können, um einen praktischen Risikoprozentsatz pro Handel festzulegen, der mit den Handelszielen übereinstimmt.
Vereinfachung von Datenbanken in MQL5 (Teil 1): Einführung in Datenbanken und SQL
Wir erforschen, wie man Datenbanken in MQL5 mit den systemeigenen Funktionen der Sprache manipuliert. Wir decken alles ab, vom Erstellen, Einfügen, Aktualisieren und Löschen von Tabellen bis zum Import und Export von Daten, alles mit Beispielcode. Der Inhalt dient als solide Grundlage für das Verständnis der internen Mechanismen des Datenzugriffs und ebnet den Weg für die Diskussion von ORM, die wir in MQL5 aufbauen werden.
Die Grenzen des maschinellen Lernens überwinden (Teil 3): Eine neue Perspektive auf irreduzible Fehler
Dieser Artikel wirft einen neuen Blick auf eine verborgene, geometrische Fehlerquelle, die im Stillen jede Vorhersage Ihrer Modelle beeinflusst. Indem wir die Messung und Anwendung von Prognosen des maschinellen Lernens im Handel überdenken, zeigen wir, wie diese übersehene Perspektive schärfere Entscheidungen, höhere Renditen und einen intelligenteren Umgang mit Modellen, die wir bereits zu verstehen glaubten, ermöglichen kann.
Entwicklung des Price Action Analysis Toolkit (Teil 39): Automatisierung der BOS- und ChoCH-Erkennung in MQL5
Dieser Artikel stellt das Fractal Reaction System vor, ein kompaktes MQL5-System, das fraktale Pivots in umsetzbare Marktstruktursignale umwandelt. Der EA verwendet eine geschlossene Balkenlogik, um ein erneutes Zeichnen zu vermeiden, erkennt Change-of-Character-Warnungen (ChoCH) und bestätigt Breaks-of-Structure (BOS), zeichnet persistente Chartobjekte und protokolliert/meldet jedes bestätigte Ereignis (Desktop, Mobile und Sound). Lesen Sie weiter, um den Algorithmusentwurf, Implementierungshinweise, Testergebnisse und den vollständigen EA-Code zu erfahren, damit Sie den Detektor selbst kompilieren, testen und einsetzen können.
Aufbau eines professionellen Handelssystems mit Heikin Ashi (Teil 1): Entwickeln eines nutzerdefinierten Indikators
Dieser Artikel ist der erste Teil einer zweiteiligen Serie, die praktische Fähigkeiten und Best Practices für das Schreiben von nutzerdefinierten Indikatoren in MQL5 vermitteln soll. Anhand des Heikin Ashi als Arbeitsbeispiel untersucht der Artikel die Theorie hinter den Heikin Ashi-Charts, erklärt, wie Heikin Ashi-Kerzen berechnet werden, und demonstriert ihre Anwendung in der technischen Analyse. Das Herzstück ist eine schrittweise Anleitung zur Entwicklung eines voll funktionsfähigen Heikin Ashi-Indikators von Grund auf, mit klaren Erklärungen, die dem Leser helfen zu verstehen, was zu programmieren ist und warum. Dieses Grundwissen bildet die Grundlage für den zweiten Teil, in dem wir einen Expert Advisor erstellen werden, der auf der Grundlage der Heikin Ashi-Logik handelt.
Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 31): Erstellung eines Price Action 3 Drives Harmonic Pattern Systems
In diesem Artikel entwickeln wir ein 3 Drives Pattern System in MQL5, das steigende und fallende harmonische Muster der 3 Drives mit Umkehrpunkten und Fibonacci-Verhältnissen identifiziert und Handelsgeschäfte mit anpassbaren Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels basierend auf vom Nutzer ausgewählten Optionen ausführt. Wir verbessern den Einblick des Händlers mit visuellem Feedback durch Chart-Objekte.
Vom Neuling zum Experten: Animierte Schlagzeilen mit MQL5 (X) – Multiple Symbol Chart View für den Nachrichtenhandel
Heute werden wir ein System zur Darstellung mehrerer Charts mit Hilfe von Chartobjekten entwickeln. Ziel ist es, den Nachrichtenhandel durch die Anwendung von MQL5-Algorithmen zu verbessern, die dazu beitragen, die Reaktionszeit des Händlers in Zeiten hoher Volatilität, wie z. B. bei wichtigen Nachrichten, zu verkürzen. In diesem Fall bieten wir Händlern eine integrierte Möglichkeit, mehrere wichtige Symbole mit einem einzigen All-in-One-Tool für den Nachrichtenhandel zu überwachen. Unsere Arbeit entwickelt sich mit dem News Headline EA kontinuierlich weiter. Er verfügt nun über eine wachsende Anzahl von Funktionen, die sowohl für Händler, die vollautomatische Systeme verwenden, als auch für diejenigen, die den manuellen Handel mit Hilfe von Algorithmen bevorzugen, einen echten Mehrwert darstellen. Klicken Sie sich durch und beteiligen Sie sich an dieser Diskussion, um mehr Wissen, Einblicke und praktische Ideen zu erhalten.
Selbstoptimierende Expert Advisors in MQL5 (Teil 13): Eine sanfte Einführung in die Kontrolltheorie mit Hilfe der Matrixfaktorisierung
Die Finanzmärkte sind unberechenbar, und Handelsstrategien, die in der Vergangenheit profitabel erschienen, brechen unter realen Marktbedingungen oft zusammen. Das liegt daran, dass die meisten Strategien, wenn sie einmal eingeführt sind, nicht mehr angepasst werden oder aus ihren Fehlern lernen können. Mit Hilfe von Ideen aus der Kontrolltheorie können wir mit Hilfe von Rückkopplungsreglern beobachten, wie unsere Strategien mit den Märkten interagieren und ihr Verhalten auf Rentabilität ausrichten. Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Hinzufügen eines Feedback-Controllers zu einer einfachen gleitenden Durchschnittsstrategie die Gewinne verbessert, das Risiko reduziert und die Effizienz erhöht, was beweist, dass dieser Ansatz ein großes Potenzial für Handelsanwendungen hat.
Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 30): Erstellen eines harmonischen AB-CD-Preisaktionsmusters mit visuellem Feedback
In diesem Artikel entwickeln wir einen AB=CD Pattern EA in MQL5, der harmonische Auf- und Abwärtsmuster von AB=CD mit Hilfe von Umkehrpunkten und Fibonacci-Ratios identifiziert und Trades mit präzisen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels ausführt. Wir verbessern den Einblick des Händlers mit visuellem Feedback durch Chart-Objekte.
Vom Neuling zum Experten: Detaillierte Handelsberichte mit Reporting EA beherrschen
In diesem Artikel befassen wir uns mit der Verbesserung der Details von Handelsberichten und der Übermittlung des endgültigen Dokuments per E-Mail im PDF-Format. Dies stellt eine Weiterentwicklung unserer bisherigen Arbeit dar, da wir weiterhin erforschen, wie wir die Leistungsfähigkeit von MQL5 und Python nutzen können, um Handelsberichte in den bequemsten und professionellsten Formaten zu erstellen und zu planen. Nehmen Sie an dieser Diskussion teil und erfahren Sie mehr über die Optimierung der Erstellung von Handelsberichten innerhalb des MQL5-Ökosystems.
Entwicklung eines individuellen Indikators für die Marktstimmung
In diesem Artikel entwickeln wir einen nutzerdefinierten Indikator für die Marktstimmung, um die Bedingungen in aufwärts, abwärts, mehr und weniger Risiko oder neutral zu klassifizieren. Durch die Verwendung von mehreren Zeitrahmen kann der Indikator Händlern eine klarere Perspektive der allgemeinen Markttendenz und der kurzfristigen Bestätigungen bieten.
MetaTrader trifft auf Google Sheets mit Pythonanywhere: Ein Leitfaden für einen sicheren Datenfluss
Dieser Artikel zeigt einen sicheren Weg, um MetaTrader-Daten in Google Sheets zu exportieren. Google Sheet ist die wertvollste Lösung, da es cloudbasiert ist und die dort gespeicherten Daten jederzeit und von überall abgerufen werden können. So können Händler jederzeit und von jedem Ort aus auf die in Google Sheet exportierten Handels- und zugehörigen Daten zugreifen und weitere Analysen für den zukünftigen Handel durchführen.
Chart-Synchronisation für eine einfachere technische Analyse
Die Chart-Synchronisierung für eine einfachere technische Analyse ist ein Tool, das sicherstellt, dass alle Chart-Zeitrahmen für ein einzelnes Symbol konsistente grafische Objekte wie Trendlinien, Rechtecke oder Indikatoren über verschiedene Zeitrahmen hinweg anzeigen. Aktionen wie Schwenken, Zoomen oder Symbolwechsel werden in allen synchronisierten Charts gespiegelt, sodass Händler nahtlos denselben Preisaktionskontext in mehreren Zeitrahmen anzeigen und vergleichen können.
Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 29): Erstellung eines Preisaktionssystems mit dem harmonischen Muster von Gartley
In diesem Artikel entwickeln wir ein System des Gartley-Musters in MQL5, das harmonische Auf- und Abwärtsmuster von Gartley mit Hilfe von Umkehrpunkten und Fibonacci-Verhältnissen identifiziert und Handelsgeschäfte mit präzisen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels ausführt. Wir verbessern den Einblick des Händlers mit visuellem Feedback durch Chart-Objekte wie Dreiecke, Trendlinien und Beschriftungen, um die XABCD-Musterstruktur klar darzustellen.
Statistische Arbitrage durch kointegrierte Aktien (Teil 4): Modellaktualisierung in Echtzeit
Dieser Artikel beschreibt eine einfache, aber umfassende statistische Arbitrage-Pipeline für den Handel mit einem Korb von kointegrierten Aktien. Es enthält ein voll funktionsfähiges Python-Skript zum Herunterladen und Speichern von Daten, Korrelations-, Kointegrations- und Stationaritätstests sowie eine Beispielimplementierung des Metatrader 5 Service zur Aktualisierung der Datenbank und des entsprechenden Expert Advisors. Einige Designentscheidungen werden hier zu Referenzzwecken und als Hilfe bei der Reproduktion des Experiments dokumentiert.
Verbessern Sie Ihren Handel mit Smart Money Konzepten (SMC): OB, BOS und FVG
Verbessern Sie Ihren Handel mit Smart Money Konzepten (SMC) durch die Kombination von Order Blocks (OB), Break of Structure (BOS) und Fair Value Gaps (FVG) in einem leistungsstarken EA. Wählen Sie die automatische Strategieausführung oder konzentrieren Sie sich auf jedes einzelne SMC-Konzept, um flexibel und präzise zu handeln.
Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 28): Erstellen eines Price Action Bat Harmonic Patterns mit visuellem Feedback
In diesem Artikel entwickeln wir ein Bat-Pattern-System in MQL5, das Auf- und Abwärtsmuster von Bat-Harmonic unter Verwendung von Umkehrpunkten und Fibonacci-Verhältnissen identifiziert und Handelsgeschäfte mit präzisen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auslöst, ergänzt durch visuelles Feedback durch Chart-Objekte