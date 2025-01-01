RDatabaseTransactionRollback

Zurücksetzen der Transaktionen.

bool DatabaseTransactionRollback(

int database

);

Parameter

database

[in] Handle der Datenbank erhalten von DatabaseOpen().

Rückgabe, bei Erfolg, von true sonst false. Um die Fehlernummer zu erhalten, verwenden Sie GetLastError(), die möglichen Antworten sind:

ERR_INTERNAL_ERROR (4001) – kritischer Laufzeitfehler;

ERR_INVALID_PARAMETER (4003) – SQL-Parameter enthält eine leere Zeichenkette;

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) – ungenügend Speicher;

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) – Fehler beim Konvertieren der Anfrage in eine UTF-8 Zeichenkette;

ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) – interner Datenbankfehler;

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) – ungültiges Datenbankhandle;

ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) – Fehler bei der Ausführung der Anfrage.

Hinweis

Der Aufruf von DatabaseTransactionRollback() bricht alle Transaktionen ab, die nach dem Aufruf von DatabaseTransactionBegin() ausgeführt werden. Die Funktion DatabaseTransactionRollback() ist notwendig, um Änderungen in einer Datenbank zurückzusetzen, falls beim Ausführen einer Transaktion Fehler auftreten.

Siehe auch

DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionCommit