Benutzerdefinierte Symbole

Funktionen für die Erstellung und Bearbeitung von Eigenschaften benutzerdefinierter Symbole.

Wenn das Terminal sich mit einem konkreten Handelsserver verbindet, bekommt der Nutzer die Möglichkeit, mit Zeitreihen der Finanzinstrumenten zu arbeiten, die der Broker bietet. Die verfügbaren Symbole werden als Liste in Market Watch angezeigt, eine Gruppe von Funktionen erlaubt es, Informationen über Eigenschaften des Symbols, Handelssitzungen und Aktualisierungen der Markttiefe erhalten.

Die in diesem Abschnitt dargestellte Gruppe der Funktionen erlaubt es, benutzerdefinierte Symbole zu erstellen. Dafür kann man die vorhandenen Symbole des Handelsservers, Text-Dateien oder externe Quellen verwenden.