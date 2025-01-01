- CustomSymbolCreate
- CustomSymbolDelete
- CustomSymbolSetInteger
- CustomSymbolSetDouble
- CustomSymbolSetString
- CustomSymbolSetMarginRate
- CustomSymbolSetSessionQuote
- CustomSymbolSetSessionTrade
- CustomRatesDelete
- CustomRatesReplace
- CustomRatesUpdate
- CustomTicksAdd
- CustomTicksDelete
- CustomTicksReplace
- CustomBookAdd
Benutzerdefinierte Symbole
Funktionen für die Erstellung und Bearbeitung von Eigenschaften benutzerdefinierter Symbole.
Wenn das Terminal sich mit einem konkreten Handelsserver verbindet, bekommt der Nutzer die Möglichkeit, mit Zeitreihen der Finanzinstrumenten zu arbeiten, die der Broker bietet. Die verfügbaren Symbole werden als Liste in Market Watch angezeigt, eine Gruppe von Funktionen erlaubt es, Informationen über Eigenschaften des Symbols, Handelssitzungen und Aktualisierungen der Markttiefe erhalten.
Die in diesem Abschnitt dargestellte Gruppe der Funktionen erlaubt es, benutzerdefinierte Symbole zu erstellen. Dafür kann man die vorhandenen Symbole des Handelsservers, Text-Dateien oder externe Quellen verwenden.
|
Funktion
|
Aktion
|
Erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol mit dem angegebenen Namen in der angegebenen Gruppe
|
Löscht ein benutzerdefinierte Symbol mit dem angegebenen Namen
|
Setzt den Wert einer Eigenschaft vom ganzzahligen Typ für das benutzerdefinierte Symbol
|
Setzt den Wert einer Eigenschaft vom reellen Typ für das benutzerdefinierte Symbol
|
Setzt den Wert einer Eigenschaft vom String-Typ für das benutzerdefinierte Symbol
|
Setzt den Koeffizienten der Margin je nach Typ und Richtung einer Order für das benutzerdefinierte Symbol
|
Setzt den Anfang und das Ende der angegebenen Notierungssitzung für das angegebene Symbol und Wochentag
|
Setzt den Anfang und das Ende der angegebenen Notierungssitzungitzung für das angegebene Symbol und Wochentag
|
Löscht alle Balken im angegebenen Zeitintervall aus der Preishistorie des benutzerdefinierten Symbols
|
Ersetzt die komplette Preishistorie des benutzerdefinierten Symbols im angegebenen Zeitintervall durch die Daten aus dem Array vom Typ MqlRates
|
Fügt der Historie des benutzerdefinierten Symbols fehlende Balken hinzu und ersetzt die vorhandenen Balken durch die Daten aus dem Array vom Typ MqlRates
|
Fügt Daten aus einem Array vom Typ MqlTick in die Preishistorie eines benutzerdefinierten Symbols hinzu. Das benutzerdefinierte Symbol muss im Fenster MarketWatch (Marktübersicht) ausgewählt werden
|
Löscht alle Balken im angegebenen Zeitintervall aus der Preishistorie des benutzerdefinierten Symbols
|
Ersetzt die komplette Preishistorie des benutzerdefinierten Symbols im angegebenen Zeitintervall durch die Daten aus dem Array vom Typ MqlTick
|
Überträgt den Status der Markttiefe (Depth of Market) für ein nutzerdefiniertes Symbol