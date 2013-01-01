//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileReadBool.mq5 |

//| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 2

#property indicator_plots 2

//---- plot Label1

#property indicator_label1 "UpSignal"

#property indicator_type1 DRAW_ARROW

#property indicator_color1 clrRed

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 4

//---- plot Label2

#property indicator_label2 "DownSignal"

#property indicator_type2 DRAW_ARROW

#property indicator_color2 clrRed

#property indicator_style2 STYLE_SOLID

#property indicator_width2 4

//--- Parameter zum Lesen von Daten

input string InpFileName="MACD.csv"; // der Dateiname

input string InpDirectoryName="Data"; // der Verzeichnisname

//--- globale Variablen

int ind=0; // Index

double upbuff[]; // der Indikator-Puffer der Zeiger nach oben

double downbuff[]; // der Indikator-Puffer der Zeiger nach unten

bool sign_buff[]; // ein Array von Signalen (true - kaufen, false - verkaufen)

datetime time_buff[]; // ein Array der Zeit des Eintritts der Signale

int size=0; // die Größe der Array von Signalen

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- öffnen Sie die Datei

ResetLastError();

int file_handle=FileOpen(InpDirectoryName+"//"+InpFileName,FILE_READ|FILE_CSV);

if(file_handle!=INVALID_HANDLE)

{

PrintFormat("%s Datei ist zum Lesen geöffnet",InpFileName);

//--- Lesen Sie zuerst die Anzahl der Signale

size=(int)FileReadNumber(file_handle);

//--- trennen Sie den Speichern für den Arrays

ArrayResize(sign_buff,size);

ArrayResize(time_buff,size);

//--- lesen Sie die Dateidaten

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- Die Zeit des Signals

time_buff[i]=FileReadDatetime(file_handle);

//--- Der Signalwert

sign_buff[i]=FileReadBool(file_handle);

}

//--- schließen Sie die Datei

FileClose(file_handle);

}

else

{

PrintFormat("Fehler beim Öffnen der Datei %s, Fehlercode = %d",InpFileName,GetLastError());

return(INIT_FAILED);

}

//--- Arrays-Bindung

SetIndexBuffer(0,upbuff,INDICATOR_DATA);

SetIndexBuffer(1,downbuff,INDICATOR_DATA);

//--- geben Sie den Zeichencode für das Rendering in PLOT_ARROW vor

PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,241);

PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,242);

//---- erstellen Sie die Indikatorwerte, die im Diagramm nicht sichtbar sein werden

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0);

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

//--- der Zyklus für die noch unbearbeiteten Bars

for(int i=prev_calculated;i<rates_total;i++)

{

//--- die Voreinstellung 0

upbuff[i]=0;

downbuff[i]=0;

//--- prüfen Sie, ob es noch Daten gibt

if(ind<size)

{

for(int j=ind;j<size;j++)

{

//--- Wenn die Daten übereinstimmen, dann verwenden Sie den Wert aus einer Datei

if(time[i]==time_buff[j])

{

//--- zeichnen Sie den Zeiger je nach dem Signal

if(sign_buff[j])

upbuff[i]=high[i];

else

downbuff[i]=low[i];

//--- vergrößern Sie den Zähler

ind=j+1;

break;

}

}

}

}

//--- den Wert prev_calculated für den nächsten Anruf zurückgeben

return(rates_total);

}