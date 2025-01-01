- Stile der Indikator in den Beispielen
- Zusammenhang zwischen Eigenschaften des Indikators und entsprechenden Funktionen
- SetIndexBuffer
- IndicatorSetDouble
- IndicatorSetInteger
- IndicatorSetString
- PlotIndexSetDouble
- PlotIndexSetInteger
- PlotIndexSetString
- PlotIndexGetInteger
Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des Indikators vor. Eigenschaft des Indikators muss des Typs string sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.
Aufruf mit Andeutung des Identifikatoren der Eigenschaft.
|
bool IndicatorSetString(
Aufruf mit Andeutung des Identifikatoren und Modifikatoren der Eigenschaft.
|
bool IndicatorSetString(
Parameter
prop_id
[in] Identifikator der Eigenschaft des Indikators. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING sein.
prop_modifier
[in] Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Nur Leveleigenschaften erfordern einen Modifikator.
prop_value
[in] Wert der Eigenschaft.
Rückgabewert
Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false.
Hinweis
Nummerierung der Eigenschaften (Modifikatoren) durch Direktive #property beginnt bei 1 (eins), während die Funktion verwendet Nummerierung bei 0 (Null). Bei die falsche Eingabe einer Nummer des Stands, kann Anzeige des Indikators verschieden sein.
Zum Beispiel, um die Beschreibung der ersten horizontalen Ebene anzugeben, verwenden Sie Null-Index:
- IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0, "First Level") - 0 wird für Angabe des Textbeschreibung für ersten Stand verwendet.
Beispiel: der Indikator setzt Texte für horizontale Linien des Indikators.
|
#property indicator_separate_window
Sehen Sie auch
Eigenschaften der Benutzerobjekte, Programmeigenschaften (#property)