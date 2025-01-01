IndicatorSetString

Gibt den Wert der entsprechenden Eigenschaft des Indikators vor. Eigenschaft des Indikators muss des Typs string sein. Es gibt 2 Varianten der Funktion.

Aufruf mit Andeutung des Identifikatoren der Eigenschaft.

bool IndicatorSetString(

int prop_id,

string prop_value

);

Aufruf mit Andeutung des Identifikatoren und Modifikatoren der Eigenschaft.

bool IndicatorSetString(

int prop_id,

int prop_modifier,

string prop_value

)

Parameter

prop_id

[in] Identifikator der Eigenschaft des Indikators. Wert kann einer der Enumerationswerte ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING sein.

prop_modifier

[in] Modifikator der angegebenen Eigenschaft. Nur Leveleigenschaften erfordern einen Modifikator.

prop_value

[in] Wert der Eigenschaft.

Rückgabewert

Im Erfolgsfall gibt true zurück, anderenfalls false.

Hinweis

Nummerierung der Eigenschaften (Modifikatoren) durch Direktive #property beginnt bei 1 (eins), während die Funktion verwendet Nummerierung bei 0 (Null). Bei die falsche Eingabe einer Nummer des Stands, kann Anzeige des Indikators verschieden sein.

Zum Beispiel, um die Beschreibung der ersten horizontalen Ebene anzugeben, verwenden Sie Null-Index:

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, 0 , "First Level") - 0 wird für Angabe des Textbeschreibung für ersten Stand verwendet.

Beispiel: der Indikator setzt Texte für horizontale Linien des Indikators.

#property indicator_separate_window

#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100

//--- Anzeige der Indikatorebene in einem separaten Indikatorfenster angeben

#property indicator_level1 30

#property indicator_level2 50

#property indicator_level3 70

//--- Farbe der horizontale Linien angeben

#property indicator_levelcolor clrRed

//--- Stil der horizontale Linien angeben

#property indicator_levelstyle STYLE_SOLID

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- Beschreibungen der horizontale Linien angeben

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,0,"First Level (index 0)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,1,"Second Level (index 1)");

IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT,2,"Third Level (index 2)");

//--- Kurzname des Indikators angeben

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IndicatorSetString() Demo");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//---



//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

Sehen Sie auch

Eigenschaften der Benutzerobjekte, Programmeigenschaften (#property)