- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
SymbolInfoSessionQuote
Ermöglicht den Empfang von Anfangs- und Endzeitpunkt der angegebenen Kurssitzung für ein bestimmtes Symbol und einen bestimmten Wochentag.
|
bool SymbolInfoSessionQuote(
Parameter
name
[in] Symbolname.
ENUM_DAY_OF_WEEK
[in] Wochentag, ein Wert aus der Enumeration ENUM_DAY_OF_WEEK.
uint
[in] Ordnungszahl einer Sitzung, deren Anfangs- und Endzeit wir erhalten möchten. Die Indizierung der Sitzungen beginnt mit 0.
from
[out] Uhrzeit des Sitzungsbeginns in Sekunden ab 00 Stunden 00 Minuten, im zurückgegebenen Wert sollte das Datum ignoriert werden.
to
[out] Uhrzeit des Sitzungsendes in Sekunden ab 00 Stunden 00 Minuten, im zurückgegebenen Wert sollte das Datum ignoriert werden.
Rückgabewert
Wenn die Daten für die angegebene Kurssitzung, Symbol und Wochentag erhalten wurden, wird true zurückgegeben, anderenfalls false.
Beispiel:
|
#define SYMBOL_NAME Symbol()
Siehe auch