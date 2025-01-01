SymbolInfoSessionQuote

Ermöglicht den Empfang von Anfangs- und Endzeitpunkt der angegebenen Kurssitzung für ein bestimmtes Symbol und einen bestimmten Wochentag.

bool SymbolInfoSessionQuote(

string name,

ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week,

uint session_index,

datetime& from,

datetime& to

);

Parameter

name

[in] Symbolname.

ENUM_DAY_OF_WEEK

[in] Wochentag, ein Wert aus der Enumeration ENUM_DAY_OF_WEEK.

uint

[in] Ordnungszahl einer Sitzung, deren Anfangs- und Endzeit wir erhalten möchten. Die Indizierung der Sitzungen beginnt mit 0.

from

[out] Uhrzeit des Sitzungsbeginns in Sekunden ab 00 Stunden 00 Minuten, im zurückgegebenen Wert sollte das Datum ignoriert werden.

to

[out] Uhrzeit des Sitzungsendes in Sekunden ab 00 Stunden 00 Minuten, im zurückgegebenen Wert sollte das Datum ignoriert werden.

Rückgabewert

Wenn die Daten für die angegebene Kurssitzung, Symbol und Wochentag erhalten wurden, wird true zurückgegeben, anderenfalls false.

Beispiel:

#define SYMBOL_NAME Symbol()

#define SESSION_INDEX 0



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Ausdruck der Kopfzeile mit einem Symbol und dem SESSION_INDEX und

//--- die Ausgabe in einer Schleife von jedem Wochentag von Mo. bis Fr. und der Anfangs- und Endzeit der Notierungssitzung im Journal ausgeben

PrintFormat("Symbol %s, Quote session %d:", SYMBOL_NAME, SESSION_INDEX);

for(int i=MONDAY; i<SATURDAY; i++)

SymbolInfoSessionQuotePrint(SYMBOL_NAME, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, SESSION_INDEX);

/*

Ergebnis:

Symbol RU000A103661, Quote session 0:

- Monday 06:45 - 00:00

- Tuesday 06:45 - 00:00

- Wednesday 06:45 - 00:00

- Thursday 06:45 - 00:00

- Friday 06:45 - 00:00

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sende Anfang und Ende der angegebenen Notierungssitzung |

//| des angegebenen Symbols und Wochentags an das Journal |

//+------------------------------------------------------------------+

void SymbolInfoSessionQuotePrint(const string symbol, const ENUM_DAY_OF_WEEK day_of_week, const uint session_index)

{

//--- Deklarieren der Variablen, um den Beginn und das Ende der Notierungssitzung aufzuzeichnen

datetime date_from; // Anfang der Sitzung

datetime date_to; // Ende der Sitzung



//--- Abrufen der Daten aus der Kurssitzung nach Symbol und Wochentag

if(!SymbolInfoSessionQuote(symbol, day_of_week, session_index, date_from, date_to))

{

Print("SymbolInfoSessionQuote() failed. Error ", GetLastError());

return;

}



//--- den Namen des Wochentags aus dem Enumerationswert erstellen

string week_day=EnumToString(day_of_week);

if(week_day.Lower())

week_day.SetChar(0, ushort(week_day.GetChar(0)-32));



//--- Daten für die angegebene Notierungssitzung an das Journal senden

PrintFormat("- %-10s %s - %s", week_day, TimeToString(date_from, TIME_MINUTES), TimeToString(date_to, TIME_MINUTES));

}

Siehe auch

Information über das Symbol, TimeToStruct, Datumstruktur