Prüfung des Status

Funktionen, die Parameter des laufenden Zustands des Client-Terminals zurückgeben

Funktion

Massname

GetLastError

Gibt den wert des letzten Fehlers zurück

IsStopped

Gibt true zurück, wenn mql5-Programm befielt, das Programm zu beenden

UninitializeReason

Gibt den Kode des Deinitialisierungsgrundes

TerminalInfoInteger

Gibt den Wert des ganzzahligen Types der entsprechenden Eigenschaft der Umwelt des mql5-Programms zurück

TerminalInfoDouble

Gibt den Wert vom Typ double der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung eines mql5-Programms zurück

TerminalInfoString

Gibt den Wert desw Typs string der entsprechenden Eigenschaft der Umwelt des mql5-Programms zurück

MQLInfoInteger

Gibt den Wert des ganzzahligen Typs der entsprechenden Eigenschaft des eingesetzten mql5-Programms zurück

MQLInfoString

Gibt den Wert des Typs string der entsprechenden Eigenschaft des eingesetzten mql5-Programms

Symbol

Gibt Symbolname des laufenden Charts.

Period

Gibt den Wert von Timeframe des laufenden Charts zurück

Digits

Gibt die Anzahl der Dezimalzeichen, die Genauigkeit der Berechnung des Preiswertes des laufenden Charts bestimmt

Point

Gibt den Wert des Punktes des laufenden Instrumentes in der Quotationswaehrung zurück.