- GetLastError
- IsStopped
- UninitializeReason
- TerminalInfoInteger
- TerminalInfoDouble
- TerminalInfoString
- MQLInfoInteger
- MQLInfoString
- Symbol
- Period
- Digits
- Point
Prüfung des Status
Funktionen, die Parameter des laufenden Zustands des Client-Terminals zurückgeben
Funktion
Massname
Gibt den wert des letzten Fehlers zurück
Gibt true zurück, wenn mql5-Programm befielt, das Programm zu beenden
Gibt den Kode des Deinitialisierungsgrundes
Gibt den Wert des ganzzahligen Types der entsprechenden Eigenschaft der Umwelt des mql5-Programms zurück
Gibt den Wert vom Typ double der entsprechenden Eigenschaft der Umgebung eines mql5-Programms zurück
Gibt den Wert desw Typs string der entsprechenden Eigenschaft der Umwelt des mql5-Programms zurück
Gibt den Wert des ganzzahligen Typs der entsprechenden Eigenschaft des eingesetzten mql5-Programms zurück
Gibt den Wert des Typs string der entsprechenden Eigenschaft des eingesetzten mql5-Programms
Gibt Symbolname des laufenden Charts.
Gibt den Wert von Timeframe des laufenden Charts zurück
Gibt die Anzahl der Dezimalzeichen, die Genauigkeit der Berechnung des Preiswertes des laufenden Charts bestimmt
Gibt den Wert des Punktes des laufenden Instrumentes in der Quotationswaehrung zurück.