- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
ColorToString
Wandelt Farbenwert in die Zeile der Art "R,G,B" um.
|
string ColorToString(
Parameter
color_value
[in] Farbenwert in der Variable des Typs color.
color_name
[in] Zeichen der Notwendigkeit, Farbennamen rückzugeben, falls Farbenwert mit dem Wert einer der vorbestimmten Farbenkonstanten zusammenfaellt.
Rückgabewert
Zeilendarstellung der Farbe als "R,G,B", wo R, G und B Dezimalkonstanten sind, die in dieZ eile umgewandelt sind und den wert im Bereich von 0 bis 255 haben. Wenn der Parameter color_name=true eingestellt wird, wird es versucht, Farbenwert zum Farbennamen zu reduzieren.
Beispiel:
|
string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // gruene Farbe
