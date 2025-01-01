DokumentationKategorien
Wandelt Farbenwert in die Zeile der Art  "R,G,B" um.

string  ColorToString(
   color  color_value,     // Farbenwert
   bool   color_name       // Farbennamen zeigen oder nicht 
   );

Parameter

color_value

[in]  Farbenwert in der Variable des Typs color.

color_name

[in]  Zeichen der Notwendigkeit, Farbennamen rückzugeben, falls Farbenwert mit dem Wert einer der vorbestimmten Farbenkonstanten zusammenfaellt.

Rückgabewert

Zeilendarstellung der Farbe als "R,G,B", wo R, G und B Dezimalkonstanten sind, die in dieZ eile umgewandelt sind und den wert im Bereich von 0 bis 255 haben. Wenn der Parameter color_name=true eingestellt wird, wird es versucht, Farbenwert zum Farbennamen zu reduzieren.

 

Beispiel:

   string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // gruene Farbe
   Print(clr);
 
   clr=ColorToString(C'0,255,0',true);   // Farbenkonstante erhalten 
   Print(clr);

Sehen Sie auch

StringToColor, ColorToARGB