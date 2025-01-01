ColorToString

Wandelt Farbenwert in die Zeile der Art "R,G,B" um.

string ColorToString(

color color_value,

bool color_name

);

Parameter

color_value

[in] Farbenwert in der Variable des Typs color.

color_name

[in] Zeichen der Notwendigkeit, Farbennamen rückzugeben, falls Farbenwert mit dem Wert einer der vorbestimmten Farbenkonstanten zusammenfaellt.

Rückgabewert

Zeilendarstellung der Farbe als "R,G,B", wo R, G und B Dezimalkonstanten sind, die in dieZ eile umgewandelt sind und den wert im Bereich von 0 bis 255 haben. Wenn der Parameter color_name=true eingestellt wird, wird es versucht, Farbenwert zum Farbennamen zu reduzieren.

Beispiel:

string clr=ColorToString(C'0,255,0'); // gruene Farbe

Print(clr);



clr=ColorToString(C'0,255,0',true); // Farbenkonstante erhalten

Print(clr);

Sehen Sie auch

StringToColor, ColorToARGB