- SymbolsTotal
- SymbolExist
- SymbolName
- SymbolSelect
- SymbolIsSynchronized
- SymbolInfoDouble
- SymbolInfoInteger
- SymbolInfoString
- SymbolInfoMarginRate
- SymbolInfoTick
- SymbolInfoSessionQuote
- SymbolInfoSessionTrade
- MarketBookAdd
- MarketBookRelease
- MarketBookGet
MarketBookRelease
Schließt die Markttiefe (Depth of Market, DOM) für das ausgewählte Symbol und beendet das Abonnement für den Empfang von Benachrichtigungen über die DOM-Änderungen.
|
bool MarketBookRelease(
Parameter
symbol
[in] Symbolname.
Rückgabewert
true bei erfolgreichem Schließen, sonst falsch.
Hinweis
Normalerweise muss diese Funktion aus der Funktion OnDeinit() aufgerufen werden, wenn in der Funktion OnInit() die entsprechende Funktion MarketBookAdd() aufgerufen wurde. Oder sie muss vom Destruktor der Klasse aufgerufen werden, wenn die entsprechende Funktion MarketBookAdd() im Konstruktor dieser Klasse aufgerufen wird.
Beispiel:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
Siehe auch