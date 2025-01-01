DokumentationKategorien
Schließt die Markttiefe (Depth of Market, DOM) für das ausgewählte Symbol und beendet das Abonnement für den Empfang von Benachrichtigungen über die DOM-Änderungen.  

bool  MarketBookRelease(
   string  symbol      // Symbolname
   );

Parameter

symbol

[in]  Symbolname.

Rückgabewert

true  bei erfolgreichem Schließen, sonst falsch.

Hinweis

Normalerweise muss diese Funktion aus der Funktion OnDeinit() aufgerufen werden, wenn  in der Funktion OnInit() die entsprechende Funktion MarketBookAdd() aufgerufen wurde. Oder sie muss vom Destruktor der Klasse aufgerufen werden, wenn die entsprechende Funktion MarketBookAdd() im Konstruktor dieser Klasse aufgerufen wird.  

Beispiel:

#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Skript Programm Start Funktion                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Öffnen der Markttiefe für das Symbol SYMBOL_NAME 
   if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))
     {
      PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error "SYMBOL_NAMEGetLastError());
      return;
     }
 
//--- Senden der Nachricht über das erfolgreiche Öffnen der Markttiefe an das Journal
   PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received"SYMBOL_NAME);
   
//--- warte 2 Sekunden
   Sleep(2000);
   
//--- nach Beendigung, Abmeldung der geöffneten Markttiefe
//--- sende die Nachricht über die erfolgreiche Abmeldung der Markttiefe oder des Fehlers an das Journal
   ResetLastError();
   if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))
      PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed"SYMBOL_NAME);
   else
      PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol"GetLastError(), SYMBOL_NAME);
      
   /*
  Ergebnis:
   The MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully opened and a subscription to change it was received
   MarketBook for the 'GBPUSDsymbol was successfully closed
   */
  }

