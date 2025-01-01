#define SYMBOL_NAME "GBPUSD"



//+------------------------------------------------------------------+

//| Skript Programm Start Funktion |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Öffnen der Markttiefe für das Symbol SYMBOL_NAME

if(!MarketBookAdd(SYMBOL_NAME))

{

PrintFormat("MarketBookAdd(%s) failed. Error ", SYMBOL_NAME, GetLastError());

return;

}



//--- Senden der Nachricht über das erfolgreiche Öffnen der Markttiefe an das Journal

PrintFormat("The MarketBook for the '%s' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received", SYMBOL_NAME);



//--- warte 2 Sekunden

Sleep(2000);



//--- nach Beendigung, Abmeldung der geöffneten Markttiefe

//--- sende die Nachricht über die erfolgreiche Abmeldung der Markttiefe oder des Fehlers an das Journal

ResetLastError();

if(MarketBookRelease(SYMBOL_NAME))

PrintFormat("MarketBook for the '%s' symbol was successfully closed", SYMBOL_NAME);

else

PrintFormat("Error %d occurred when closing MarketBook using the '%s' symbol", GetLastError(), SYMBOL_NAME);



/*

Ergebnis:

The MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully opened and a subscription to change it was received

MarketBook for the 'GBPUSD' symbol was successfully closed

*/

}