MathMin
Funktion gibt kleineren von zwei numerischen Werten zurück.
double MathMin(
Parameter
value1
[in] Erster numerischer Wert.
value2
[in] Zweiter numerischer Wert.
Rückgabewert
Die kleinere der beiden Zahlen.
Hinweis
Statt der Funktion MathMin() kann die Funktion fmin() verwendet werden. Funktionen fmax(), fmin(), MathMax(), MathMin() können mit ganzzahligen Typen arbeiten, ohne sie in den Typ double umzuwandeln.
Wenn Werte verschiedener Typen der Funktion übergeben werden, wird der Wert des niedrigen Types automatisch in den des höheren konvertiert. Typ des Rückgabewertes entspricht dem höheren Typ.
Bei der Übergabe desselben Typs, wird keine Typenumwandlung durchgeführt.
Beispiel:
//--- Eingabeparameter