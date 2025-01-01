- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartWindowFind
Gibt die Nummer des Subfensters zurück, in dem sich Indikator befindet. Es gibt zwei Varianten der Funktion.
1. Funktion sucht auf dem angegebenen Chart das Subfenster mit dem angegebenen "kurzen Namen" des Indikatoren (kurzer Name wird im oberen linke Teil des Subfensters ausgegeben) und im Erfolgsfall gibt die Nummer des Subfensters zurück.
|
int ChartWindowFind(
2. Funktion muss vom Benutzerindikator aufgerufen werden und sie gibt die Nummer des Subfensters, wo Indikator arbeitet, zurück.
|
int ChartWindowFind();
Parameter
chart_id
[in] Identifikator des Charts. 0 bedeutet den laufenden Chart.
indicator_shortname
[in] Kurzer Name des Anzeigers.
Rückgabewert
Nummer des Subfensters im Erfolgsfall. Null bedeutet Hauptfenster des Charts. Im Fall des Misserfolges gibt -1 zurück.
Hinweis
Wenn die zweite Variante der Funktion (ohne Parameter) aus Script oder Experten aufgerufen wird, gibt sie -1 zurück.
Mann sollte nicht Indikators Kurzname mit dem Dateinamen der beim Erstellen des Indikators mit den Funktionen iCustom() und IndicatorCreate() gezeigt wird verwechseln. Wenn der Kurzname des Indikators nicht explizit festgelegt wird, dann bei der Kompilation wird den Namen der Quelldatei des Indikators angegeben.
Sie sollen richtig einen kurzen Namen des Indikators formen, der in der Eigenschaft INDICATOR_SHORTNAME mit Hilfe der FunktionIndicatorSetString() geschrieben wird. Wir empfehlen, dass der Kurzname die Werte der Eingabeparameter des Indikators enthält, da der Indikator, der aus dem Chart gelöscht wird, in der Funktion ChartIndicatorDelete() beim Kurzname identifiziert wird.
Beispiel:
|
#property script_show_inputs
