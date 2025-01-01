- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartOpen
Eröffnet einen neuen Chart mit dem angegebenen Symbol und Zeitrahmen.
|
long ChartOpen(
Parameter
symbol
[in] Symbol des Charts. NULL bedeutet das Symbol des aktuellen Charts (auf dem der Experte läuft).
period
[in] Zeitrahmen des Charts (Timeframe). Kann einen der Werte der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES annehmen. 0 bedeutet der Zeitrahmen des aktuellen Charts.
Rückgabewert
Bei der erfolgreichen Eröffnung des Charts gibt die Funktion Identifikator des Charts zurück. Anderenfalls gibt sie 0 zurück.
Hinweis
Die maximal mögliche Zahl der gleichzeitig geöffneten Charts im Terminal kann nicht mehr als der Wert von CHARTS_MAX sein.
Beispiel:
|
#define CHART_SYMBOL NULL