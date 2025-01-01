ChartOpen

Eröffnet einen neuen Chart mit dem angegebenen Symbol und Zeitrahmen.

long ChartOpen(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period

);

Parameter

symbol

[in] Symbol des Charts. NULL bedeutet das Symbol des aktuellen Charts (auf dem der Experte läuft).

period

[in] Zeitrahmen des Charts (Timeframe). Kann einen der Werte der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES annehmen. 0 bedeutet der Zeitrahmen des aktuellen Charts.

Rückgabewert

Bei der erfolgreichen Eröffnung des Charts gibt die Funktion Identifikator des Charts zurück. Anderenfalls gibt sie 0 zurück.

Hinweis

Die maximal mögliche Zahl der gleichzeitig geöffneten Charts im Terminal kann nicht mehr als der Wert von CHARTS_MAX sein.

Beispiel: